«فيكتوري» يخوض المهمة الثانية في باسيليكاتا اليوم

يخوض زورق فيكتوري بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، اليوم، المهمة الثانية في إيطاليا، التي تستضيف منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة- إكس كات- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024.

وكانت أروقة البطولة العالمية قد شهدت في اليومين الماضيين فعاليات إضافية من خلال استكمال جدول وبرنامج الجولة الثانية بإقامة السباق الرئيسي الثاني، أمس، بمشاركة 10 زوارق عالمية تنافس حالياً على اللقب العالمي الكبير يتقدمها الفرق الإماراتية في زوارق فيكتوري 7 والفجيرة 96 وفاز مارين 3.

وتضم قائمة الزوارق المشاركة أيضاً الفرق: سويكات 2 (السويد) والفريق البريطاني 8 (بريطانيا) وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا) وكيو 8 أويل 17 (الكويت) وبلو بانكا 20 (إيطاليا) وكونسول بروكيرس 22 (إيطاليا) وكيسلماري 88 (بلجيكا). ويتضمن البرنامج الزمني اليوم الخميس أولى مراحل جائزة باسيليكاتا.

حيث ستخضع الزوارق للتجارب الرسمية قبل بدء سباق تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول والمقرر أن يبدأ عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت إيطاليا (الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات).

وأكد أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري أن المنافسات في بلسيليكاتا تختلف عن باقي الجولات الماضية باعتبار أن الحدث يتضمن ثلاث محطات قوية بعدما أضيف سباق من الجولة الماضية مما يجعل الطاقم الإداري والفني والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي أمام تحديات كبيرة في تقديم مستوى مميز وقوي يعيد الفريق إلى القمة وصدارة الترتيب العام وهو أمر نعمل لتحقيقه بلا شك رغم قوة المنافسين.

برنامج جائزة باسيليكاتا

26 سبتمبر:التجارب الرسمية وتصفيات أفضل زمن والسباق الرئيسي الأول

27 سبتمبر:تجارب حرة

28 سبتمبر:تصفيات أفضل زمن (السباق الثاني) وسباق السرعة (كيلو ران)

29 سبتمبر:السباق الرئيسي الثاني