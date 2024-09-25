«إكسبو دبي» تحتضن «سباق جري السيدات» الأكبر في الشرق الأوسط

تحتضن مدينة إكسبو دبي ((سباق جري السيدات))؛ السباق الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المخصص للسيدات، الذي تنظمه مجموعة ((بلان بي))، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 3 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها، وترسيخ قيم الوحدة ودعم الاستدامة في المنطقة وخارجها.

ويستقطب السباق سنوياً مشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن ضمن ثلاث مسافات هي 10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و3 كيلومترات، وتتاح المشاركة لجميع السيدات والفتيات من جميع الأعمار.

حيث يشمل كل سباق فئتين هي فئة الصغار والفئة المفتوحة، ففي سباق 3 كيلومترات للصغار يسمح بمشاركة الأطفال حتى عمر 18 سنة، والفئة المفتوحة من عمر 16 فما فوق، وفي سباق 5 كيلومترات للصغار أيضاً حتى عمر 18 سنة فقط، والمفتوحة من 19 فما فوق، أما في سباق 10 كيلومترات للصغار من عمر 16 إلى عمر 18 والفئة المفتوحة من 19 فما فوق.

ويستمر باب التسجيل عبر موقع بريمير أونلاين حتى 26 أكتوبر المقبل، ويحظى سباق جري السيدات بدعم العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن القميص الرسمي للسباق المرتقب، كما أعلنت عن إطلاق نشيد ملهم خاص بالحدث لأول مرة منذ انطلاق السباق، والذي سينشده أحمد الحوسني، الفنان الإماراتي الكلاسيكي الأول.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان له أن الحدث سيحقق نجاحاً كبيراً وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي الرائعة التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم وهو ((إكسبو 2020 دبي)) الأكبر على مستوى العالم، وقمة المناخ ((كوب 28))، والعديد من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وتعتبر مدينة إكسبو دبي نموذجاً للمدن المستدامة على مستوى العالم، وسيكون هذا السباق من الفعاليات البارزة التي تستضيفها المدينة.