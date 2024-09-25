نجوم السرعة يتبارون في كأس الوثبة ببلجيكا

يستضيف مضمار مونس ـ غلين البلجيكي، اليوم، فعاليات بطولة كأس الوثبة ستاليونز للسرعة المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 950 متراً، تحت مظلة النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويشارك في السباق البالغ جائزته (5 آلاف يورو)، 7 من نخبة نجوم السرعة في أوروبا، أبرزها صاحب الأرض ((تيكس دي أي)) بقيادة كو كليمانس، و((اليكاو)) بقيادة كريست ديهنس، وكلاهما للمالك والمدرب جوهان فيرستربين.

ويمثل الخيول البلجيكية، صاحبة الأرض، كل من ((فيكتور)) للمالك والمدرب فيدو كيرسماك، وقيادة ماكريموندو، و((رازا)) للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفببيفري، و((بروبات)) لاس بي ام لسباقات الخيول بإشراف ميلد بوستما، وقيادة روبي هيدنس.

ويدفع المدرب جالي جيرني بكل من ((جدارا)) لجاني ديربوكس، وقيادة جيرمي ميسون، و((كيرورا دو بوزلس)) لمارسيل ميزي، وقيادة فاندربيك، وهناك الجواد الفرنسي ((كاديرا دو كروات)) لمزرعة الشيخ، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين.