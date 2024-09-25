Thursday, 26 September 2024 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة رودري في أربطة الركبة

9/25/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، أمس، أن لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام أرسنال 2-2 الأحد. وقال النادي في بيان إن ((التقييم لا يزال جارياً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع)).

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مصاباً خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضاً وهو يمسك بركبته اليمنى. وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رودري البالغ من العمر 28 عاماً قد يغيب عن بقية الموسم.

MENAFN25092024000110011019ID1108716227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث