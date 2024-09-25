إصابة رودري في أربطة الركبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، أمس، أن لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام أرسنال 2-2 الأحد. وقال النادي في بيان إن ((التقييم لا يزال جارياً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع)).
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مصاباً خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضاً وهو يمسك بركبته اليمنى. وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رودري البالغ من العمر 28 عاماً قد يغيب عن بقية الموسم.
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