إصابة رودري في أربطة الركبة

أكد مانشستر سيتي، بطل الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، أمس، أن وسطه الدولي الإسباني رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام أرسنال 2-2 الأحد. وقال النادي في بيان إن ((التقييم لا يزال جارياً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع)).

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مصاباً خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضاً وهو يمسك بركبته اليمنى. وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رودري البالغ من العمر 28 عاماً قد يغيب عن بقية الموسم.