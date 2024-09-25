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ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في فخذه اليسرى

9/25/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، عن إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه اليسرى، تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس (3 - 2)، أول من أمس، في المرحلة السابعة.

وكتب العملاق الإسباني في بيان صحافي: ((بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيليان مبابي، من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى))، من دون أن تحدد مدة غياب نجمه الجديد، الذي أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع.

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