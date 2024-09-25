رئيس أتلتيكو مدريد ينتج 7000 فيلم سينمائي

يُعرف إنريكي سيريسو في إسبانيا، بأنه الرئيس لفترة طويلة لنادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم، المنافس الأقل بريقاً لغريمه التقليدي وجاره ريال مدريد.

لكنه أيضاً أفلام قوي، يمتلك حقوق نحو 7 آلاف فيلم، بينها نحو 70 في المئة من جميع الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق في إسبانيا، التي تغذي منصة البث الخاصة به ((فليكس أولي)) (FlixOle)، الأولى المتخصصة في السينما الإسبانية.

يُقاس النجاح في المجالين بشكل مختلف، كما قال سيريسو، الذي قاد أتلتيكو مدريد إلى ستة ألقاب أوروبية، وأربعة محلية، منذ توليه منصب رئيس القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد في عام 2003.

وأكد صاحب الشعر الفضي البالغ من العمر 75 عاماً، لوكالة فرانس برس، في مقر شركته السينمائية بالقرب من مدريد: ((تعرض فيلماً يوم الجمعة، ويوم الاثنين، تعرف ما إذا كان سينجح أم لا، بينما في كرة القدم تختبر نفسك كل أسبوع)).

كانت أولى تجاربه مع السينما، خلال سنوات دراسته الثانوية في سيغوفيا، وهي بلدة تبعد حوالي 80 كيلومتراً (50 ميلاً) شمال غرب مدريد، حيث كان يساعد في عرض الأفلام في سينما المدرسة في عطل نهاية الأسبوع.

قال سيريسو: ((بين الدراسة والحصول على إمكانية إدارة جهاز العرض بالكامل، فضلت أن أكون هناك)).وعندما أنهى دراسته الثانوية، بدأ سيريسو العمل في تصوير الأفلام مع فرق الكاميرا والإضاءة.

شارك في حوالي 100 تصوير في إسبانيا، بينها مع كبار المخرجين، مثل الأمريكيين ريتشارد ليستر، مخرج فيلمي البيتلز ((ليلة عصيبة)) (A Hard Day's Night)، و((النجدة!)) (Help!)، وجورج كوكور، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم ((سيدتي الجميلة)) (My Fair Lady)، في عام 1964.