رافايل فاران يعلن الاعتزال

أعلن المدافع الفرنسي رافايل فاران البطل المتوّج بكأس العالم 2018، أمس، اعتزاله عن 31 عاماً.

وعانى فاران الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، من إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى كومو الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة الإيطالي، ما أبعده عن القائمة الرسمية للفريق.