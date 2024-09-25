Thursday, 26 September 2024 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رافايل فاران يعلن الاعتزال

9/25/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المدافع الفرنسي رافايل فاران البطل المتوّج بكأس العالم 2018، أمس، اعتزاله كرة القدم عن 31 عاماً.

وعانى فاران لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، من إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى كومو الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة الإيطالي، ما أبعده عن القائمة الرسمية للفريق.

MENAFN25092024000110011019ID1108716224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث