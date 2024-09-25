رافايل فاران يعلن الاعتزال
التاريخ
9/25/2024 7:15:26 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المدافع الفرنسي رافايل فاران البطل المتوّج بكأس العالم 2018، أمس، اعتزاله كرة القدم عن 31 عاماً.
وعانى فاران لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، من إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى كومو الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة الإيطالي، ما أبعده عن القائمة الرسمية للفريق.
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