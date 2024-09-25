نشاط «رابطة المحترفين» على «تيك توك»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومنصة تيك توك المنصة الرائدة عالمياً للفيديوهات القصيرة، عن توقيع اتفاقية شراكة لموسمين 2025-2024 و2025 - 2026 لتكون المنصة بدورها شريكاً رسمياً للرابطة.

وستقدم المنصة التي بات لها دور مهم ومتصاعد في قطاع الرياضة، عدداً من الخدمات الرقمية المميزة للحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية خلال الموسم، لنشر المحتوى المتعلق بالرابطة من أجل الوصول لكل فئات المجتمع التي تضمها المنصة التي تملك حضوراً رياضياً قوياً وأصبحت المصدر المفضل الجديد لكل ما يتعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبّر مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين الإماراتية، عن سعادته بهذه الشراكة مع المنصة، مؤكداً أنها تأتي انطلاقاً من رغبة رابطة المحترفين الإماراتية بالوصول إلى فئات جديدة من الجماهير من خلال تنويع النشاطات التسويقية والإعلامية التي تتبناها الرابطة، وضمن مسار استقطاب شراكات جديدة تعود بالنفع على تطوير الكرة الإماراتية.