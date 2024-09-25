محمد عبد الله: وفاة شقيقتي كادت تحطم مسيرتي عام 2002

استرجع الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن، أحد الأرقام الصعبة والمميزة في كرة الإمارات، شريط ذكريات مشواره في الملاعب والذي امتد 24 عاماً وكتب نهاية مسيرته، باعتزاله التحكيم في مايو الماضي، بقرار كان مفاجئاً للوسط على خلفية تألقه وحضوره المتميز في إدارة المباريات محلياً ودولياً، وتواجده في النسخة الأخيرة من كأس العالم ممثلاً للدولة في المحفل العالمي.

وكشف محمد عبد الله لـ((البيان)) عن ((الحنين)) الذي يأخذه للصافرة، والأسباب التي قادته للقرار، وقلب صفحات مسيرته الرياضية المشرفة الحافلة بالنجاحات والإنجازات والتي صنعت منه اسماً لامعاً على مستوى القارة الآسيوية والعالم في مجال التحكيم، عبر رحلة حافلة بالتفاصيل والمواقف التي يظل البعض منها خالداً، وفي هذا الحوار الأول له بعد الاعتزال نقلب معه بعض الصفحات.. نتابع التفاصيل.

ما هو الموقف الأصعب الذي واجهك في رحلة التحكيم؟

أصعب موقف واجهته كان في العام 2002، ثاني سنواتي في مشوار التحكيم، أذكر أنني كنت مكلفاً بإدارة مباراة بين العين والوحدة في دوري المراحل السنية، وأنا في الطريق إلى ملعب المباراة بالعين تلقيت مكالمة هاتفية تفيد بأن شقيقتي تعرضت لحادث بالسيارة، كان ذلك قبل ساعة تقريباً من موعد بداية المباراة.

وعندما تحدثت مع والدي بشأن الحادث كانت الأخبار جيدة وأن الحادث لا يستدعي القلق، وبعد نهاية المباراة وجدت العديد من المكالمات الهاتفية، وحاولت الاتصال بأفراد الأسرة وبعد عدة محاولات جاء الرد وتم إبلاغي بأن شقيقتي قد انتقلت إلى جوار ربها، كان ذلك مؤلماً للغاية وكادت حياتي تتغير بسبب هذا الخبر، لأنني تألمت جداً بعدها.

وتركت التحكيم فعلياً لأنني نفسياً لم أكن مهيأً للعودة، وبعد 3 أشهر وبضغوط ودعم من سالم سعيد الذي كان حينها المدير الفني للجنة الحكام، وبدعم من الأسرة وعدد من الأصدقاء والحكام، منهم الحكم فهد الكسار الذي وقف بجانبي بقوة عدت مجدداً للتحكيم، لكنني احتجت إلى فترة طويلة حتى أتجاوز أحزان الوفاة وتفاصيل ما حدث.

للمرة الأولى بعد 24 عاماً تغيب عن المشاركة في إدارة المباريات.. ما تعليقك؟

دون شك، ليس أمراً سهلاً بالنسبة لي، فترة طويلة وأنا أشارك في كل البطولات، والآن أعيش حياة مختلفة، لذلك لا أخفي شوقي للصافرة وإدارة المباريات، لكن كان لا بد أن يأتي مثل هذا اليوم الذي أطوي فيه صفحة التحكيم لبداية مشوار جديد ومهمة مختلفة.

ألا تعتقد أنك تعجلت في اتخاذ قرار الاعتزال؟

صحيح أنني أشعر بالحنين للصافرة لكني على قناعة تامة بأن القرار كان صحيحاً وفي الوقت المناسب تماماً، لكل بداية نهاية وأنا اخترت النهاية عن قناعة، لأن هذا اليوم كان لا بد له أن يأتي حتى ولو تأخر قليلاً.

ولماذا الاعتزال وأنت كنت في قمة التألق؟

اعتزلت حتى أفسح المجال لغيري بعد مسيرة طويلة في الملاعب، هنالك جيل رائع من الحكام الشباب الذين يحتاجون للفرصة ولو تمسك كل شخص بالمهمة التي يؤديها، فإن ذلك سيكون على حساب غيره من شباب يتمتعون بالقدرة على العطاء.

كم عدد المباريات التي أدرتها خلال مسيرتك الطويلة؟

من الصعب جداً تحديد عدد المباريات، ربما تصل إلى 1000 مباراة أو تزيد بما فيها مباريات المراحل السنية، ولكن بالنسبة للدوريات الكبيرة، مثل دوري المحترفين وما قبل الاحتراف بجانب المشاركات الخارجية، أعتقد أنها حوالي 500 مباراة، منها العديد من المباريات الخالدة لأنها كانت في أحداث كبيرة ومهمة، وأخرى كانت تعني لي الكثير مثل مباراة العين والوحدة في نهائي كأس الرابطة بأول موسم في عهد الاحتراف، باعتبار أنها مباراة تاريخية.

هل تتابع الآن أداء الحكام وما رأيك بصراحة؟

بكل صدق لم أتابع المباريات في الفترة السابقة إلا بشكل متقطع، لدي مشاغل خاصة أخرى أخذتني من المتابعة المستمرة التي تمكنني من التعليق على أداء إخواني الحكام، لكنني أشاهد بعض الحالات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أن اعتزلت التحكيم هل يمكن أن تكشف لنا هوية الفريق الذي تشجعه؟

فريقي اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكل الأندية المنضمة تحت رايته، أشجع المنتخبات الوطنية والأندية التي تلعب باسم الوطن في المحافل الخارجية، عندما أرى فريقاً إماراتياً يلعب في دوري أبطال آسيا على سبيل المثال أشجعه وأتمنى فوزه بدافع وطني وليس من واقع انتماء شخصي، وعندما ينتصر أسعد لانتصاره.

لكن بكل أمانة ليس لدي انتماء لفريق بعينه أشجعه ضد الآخر، وحتى بعد اعتزال التحكيم سأظل على ذات النهج، مشجعاً ومنتمياً للوطن واتحاد الكرة.

حدثنا عن قرار ندمت عليه في أي مباراة خلال مشوارك لأنك اكتشفت أنك أخطأت التقدير؟

لم أشعر بالندم على أي قرار أو حتى بالتقصير، منذ بداية مشواري في عام 2000 وحتى قرار الاعتزال أسعى دائماً في كل مباراة لتقديم الأفضل وأجتهد لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تنصف كل فريق وتمنحه حقه لأن هذا واجبي في أرضية الملعب.

وكيف وصلت إلى النجاح الذي حققته؟

بالاجتهاد والعمل المستمر والتحضير الجيد لكل مباراة، قبل كل بطولة أو مباراة أضع كامل تركيزي على المهمة التي تنتظرني، وبعد كل مباراة أحاسب نفسي قبل أن يحاسبني الآخرون، حتى أستفيد وأطور قدراتي، في النهاية التحكيم توفيق لأن قرار الحكم يأتي في كسر من الثانية.

ما هي المكاسب التي خرجت بها من التحكيم؟

حققت العديد من المكاسب بالتأكيد، يكفي أن التحكيم أتاح لي فرصة مصافحة شيوخنا في العديد من المناسبات الرياضية، ومعرفة الناس سواء في مجالي أو خارجه، وجعلني معروفاً لقاعدة كبيرة ظلت تقدر جهودنا في الملاعب وتشيد بنا، أما باقي المكاسب أرى أنها تكميلية مثل المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم أو البطولات القارية وقبلها المحلية، فوائد التحكيم في مسيرتي كثيرة للغاية.

وماذا أخذ منك التحكيم؟

عندما تكون المكاسب عديدة لا تنظر للخسائر، بالنسبة لي التحكيم أخذ مني صخب الجمهور والاستمتاع بالمباريات مثل المشجع العادي.

هذا أكثر ما افتقدته في مشواري السابق، كنت أدخل المباريات وأشاهد صخب الجماهير الذين يصل عددهم إلى 60 و70 ألفاً، وأحياناً 80 ألف مشجع وهذا أعلى حضور جماهيري تابع مباراة كنت حكماً لها، بالتأكيد الجلوس على المدرجات وإحساس المشجع يختلف عن الحكم وبه متعة كبيرة.

ما هي وجهتك المقبلة بعد الاعتزال؟

حالياً لا يوجد شيء واضح، أنا في خدمة الدولة وكل خبراتي متاحة من أجل المساهمة في توظيف وتطوير قدرات الحكام المحليين، بخلاف ذلك أنا محاضر في الاتحاد الآسيوي وقريباً لدي مهمة آسيوية ولاحقاً سأرى الخطوة المقبلة.

حدثنا عن تجربتك في المونديال بنسختي 2018 و2022؟

مباريات المونديال تختلف عن البطولات الأخرى دون شك، لأنك تعلم أن هنالك 2 أو 3 مليارات شخص حول العالم يتابعون المباراة التي تديرها ويركزون على قرارات حكم المباراة، إضافة إلى أن الحكم فيها لا يمثل نفسه وإنما يمثل بلده قبل كل شيء وهذا يضعه تحت ضغط كبير حتى يكون مشرفاً لوطنه.

إضافة إلى أهمية الحدث لكل منتخب مشارك، لكن بالنسبة لنا كطاقم إماراتي كنا قد تمرسنا على إدارة الضغوط والتعامل مع كل المواقف والظروف، لذلك كنا نضع تركيزنا بالكامل على المباراة وأن نكون مشرفين لوطننا، بشكل عام المونديال حدث استثنائي ومميز لكل حكم، الجميع يتمنى أن يشارك فيه سواء كان لاعباً أو مدرباً أو حكماً.

وبالنسبة للحكام فإن الاختيار يقع على مجموعة محددة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) ثقته وسط منافسة قوية للعديد من الحكام الأكفاء، والحمد لله الذي وفقنا في تألقنا آسيوياً ونلنا شرف المشاركة في المونديال كإنجاز كبير في مشوارنا.

ما هي أصعب مباراة أدرتها خلال مسيرتك في الملاعب؟

أعتقد أنها كانت مباراة بين سيدني الأسترالي وغوانزو الصيني عام 2014 في مرحلة دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، المباراة كانت في أستراليا وحضرها جمهور غفير، وسبقها شحن كبير بين الفريقين، في تلك المباراة استخدمت البطاقة الحمراء 3 مرات، وأيضاً بطاقة حمراء لأحد المدربين، بخلاف ذلك لا أذكر مباراة صعبة أخرى.

ما هي النصيحة التي تقدمها للحكام الشباب؟

نصيحتي لكل حكم يريد تحقيق طموحه، أن يجتهد ويعمل على تطوير قدراته باستمرار، وأن يكون المسؤول الأول عن مستواه وأن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة بعد أي مباراة، وأن يضع تركيزه دائماً في المباراة التي سيديرها ويتهيأ لها بشكل جيد مع متابعة القوانين والاستفادة من أخطاء غيره حتى لا يقع فيها.

وأيضاً على الحكم أن يعرف ما هو الشيء الذي يحتاج إليه حتى يكمله، مع التدريبات المستمرة والجاهزية البدنية الجيدة قبل كل مباراة، كذلك مطلوب من الحكم عدم الغرور بنجاحه، كنت دائماً أضع خلفي كل نجاح أحققه وأنظر إلى الأمام، حتى الجوائز التي ظللت أحصل عليها كنت أبعدها عن عيني حتى لا أشعر بأنني وصلت أو حققت إنجازات تقلل من دافعي.

* لا أشجع ولا أنتمي لأي فريق وقلبي يخفق لمن يلعب باسم الوطن

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