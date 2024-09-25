شبيه رحيمي يخطف الأضواء في العين

حظي مقطع فيديو متداول على منصات بتفاعل لافت من قبل جماهير نادي العين، ظهر خلاله شخص يرتدي قميصاً بالرقم 21، ويتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويشبه في ملامحه النجم المغربي سفيان رحيمي، فريق نادي العين.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لنادي العين، اللاعب رحيمي نفسه، وهو يتبادل التحية مع شبيهه، فيما بدأ الأخير في تقليد احتفاليته بتسجيل الأهداف، وحقق مقطع الفيديو مشاهدات عالية من قبل الجماهير العيناوية.

وتألق نجم سفيان رحيمي (28 عاماً)، خلال بطولة دوري أبطال آسيا 2024، ليقود العين إلى انتصارات رائعة، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، ليتوج مع الفريق باللقب القاري.

كما توج هو بلقب أفضل لاعب، وهداف البطولة برصيد 13 هدف، ويخوض حالياً رفقة زملائه بالعين، تحديات كبيرة، إذ يشارك الفريق في بطولات عدة، فعلي المستوى الخارجي، ينافس دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات، ومونديال الأندية، فضلاً عن المسابقات المحلية.