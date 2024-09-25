4 مدربين مهددون بمقصلة الإقالة

يأمل البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، والصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، والبرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة، والمغربي حسين عموتة مدرب الجزيرة، تحقيق الفوز في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، للإفلات من مقصلة الإقالة، بعد أن بات مصيرهم على ((كف عفريت))، بسبب نتائجهم المتواضعة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ المقصلة في العمل بداية من الجولة الرابعة، لتطال رأس أحد هؤلاء المدربين، بعد أن أصبح وضع فرقهم لا يحتمل المزيد من الهزائم، خصوصاً أن أندية دوري أدنوك للمحترفين، تعودت على تدشين مسلسل الإقالات مبكراً، مثلما كان الحال في مواسم أخرى سابقاً، ومنها الموسم الماضي، الذي سجل إلى حدود الجولة الرابعة، 4 إقالات.

حيث شملت حينها الصربي زيليكو ماركوف المدرب السابق لحتا، الذي تمت إقالته بعد جولتين فقط، ومحمد الجالبوت الذي تمت إقالته من تدريب نادي الإمارات بنهاية الجولتين الأولى والثانية، وكايو زاناردي، الذي تمت إقالته في عجمان، وعبد العزيز العنبري المدرب السابق لخورفكان، والذي غادر منصبه بعد جولتين فقط في الدوري.

وأبرز المهددين بالإقالة المبكرة هذا الموسم، المغربي حسين عموتة، مدرب الجزيرة، بسبب توالي النتائج السلبية منذ بداية الموسم الحالي، حيث جمع الفريق 3 نقاط فقط من أصل 9 في أول 3 جولات من الدوري، بخسارته في الجولة الأولى من بني ياس 2 - 0، وبرباعية نظيفة من الشارقة في الجولة الثالثة.

وجاء فوزه الوحيد على حساب العروبة، بنتيجة 2 - 0 في الجولة الثانية، كما أنه تأهل بصعوبة، وبفارق الأهداف إلى ربع النهائي من مسابقة كاس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه ذهاباً على البطائح 3 - 1، وخسارته إياباً 2 - 1. ويتعرض عموتة لانتقادات كبيرة، بسبب الأداء المتواضع للجزيرة حتى خلال المباريات الودية.

حيث لم يُحقق الفوز في 5 مباريات ودية، منها 4 في معسكره الخارجي، ومباراة أمام الوحدة، خسرها بهدفين نظيفين، ما يضع الفريق أمام حتمية تحقيق الفوز، عندما يواجه النصر على ملعبه، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتضم قائمة المدربين المهددين بالإقالة المبكرة، البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة، الذي وضعته الجولة الرابعة في لقاء من العيار الثقيل، يجمعه مع شباب الأهلي، أحد المنافسين على اللقب، وصاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة.

وتلقى العروبة 3 هزائم في 3 جولات، كانت الأولى من النصر 5 - 1، والثانية من الجزيرة 2 - 0، والثالثة من خورفكان 2 - 1، كما أن العروبة ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، على يد النصر، بعد التعادل ذهاباً 0 - 0، ثم الخسارة إياباً بنتيجة 2 - 1.

وبات البرازيلي كايو زاناردي قريباً من التعرض لسيناريو مشابه للموسم الماضي، عندما تمت إقالته من تدريب عجمان بنهاية الجولة الرابعة، وتلقى دبا الحصن 3 هزائم في الدوري حتى الآن، على يد الشارقة 4 - 1 في الجولة الأولى، و1 - 0 من الوصل في الجولة الثانية، و 2 - 1 من البطائح في الجولة الثالثة.

إضافة إلى هزيمتين في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذهاباً وإياباً، من بني ياس 4 - 2 و 3 - 0، ويواجه دبا الحصن نظيره عجمان، غداً الجمعة، في مباراة لا تحتمل الخسارة.

ويعاني الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، بدوره، من ضغط النتائج السلبية، ويوجد ضمن المدربين الذين يواجهون خطر الإقالة، بعد خسارته في 3 جولات متتالية، من الوحدة 1 - 0، وشباب الأهلي 2 - 1، وبني ياس 3 - 1، كما ودع مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، على يد شباب الأهلي.