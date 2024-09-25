العين والوصل.. صدام العمالقة اليوم

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة من مساء اليوم، فريق الوصل حامل اللقب في صدام العمالقة وقمة الإثارة والتشويق ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع كل فريق إلى حصد نقاط المباراة كاملة لخدمة أهدافه في المسابقة.

فالعين صاحب الأرض والجمهور، والذي يحتل المركز السابع برصيد (4 نقاط)، يأمل في اقتحام مثل الكبار مع مؤجلة من الجولة الثالثة أمام كلباء، فيما يسعى الوصل صاحب المركز الثالث برصيد (7 نقاط) إلى الوصول للنقطة العاشرة والتربع على الصدارة ولو مؤقتاً، ويتوقع أن تحظى المواجهة بإقبال جماهيري كبير من أنصار الفريقين وهو ما يضاعف من الإثارة والتشويق المنتظرين.

ويدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد فوزه العريض على أوكلاند سيتي النيوزلندي، بسداسية في استهلالية مشواره بكأس القارات، ويغيب عن صفوفه الليلة الثنائي لاعب الوسط يحيى نادر، والمدافع خالد الهاشمي، للإصابة.

فيما يكتنف الغموض مشاركة المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمدافع كوامي اتون، اللذين غابا عن الفريق في المباراة الأخيرة لعدم الجهازية أيضاً، وكان الفريق أجرى أمس تدريبه الأخير على ملعبه والذي حرص خلاله المدرب كريسبو، على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، ضرورة وأهمية الفوز في مباراة اليوم أمام الوصل، وقال: نحن عائلة واحدة ويتوجب علينا أن نظهر جهوزيتنا دائماً للمنافسة على جميع البطولات التي نخوضها بالموسم الحالي.

من جهة أخرى، تقدم نادي الوصل بالشكر إلى إدارة نادي العين على منح جمهور الإمبراطور 30 % من السعة الاستيعابية لاستاد هزاع بن زايد في مباراة اليوم.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، جاهزيتهم لمباراة اليوم التي ستكون صعبة أمام العين، والذي يعد أفضل فريق في دوي أدنوك للمحترفين، خصوصاً في ظل وجود لاعبين مميزين في صفوف الفريق المنافس، مؤكداً أن المباراة تحتاج إلى اللعب بتركيز عالٍ وحماس من أجل العودة بنتيجة إيجابية من دار الزين.

ويستضيف استاد خالد بن محمد مباراة البطائح وضيفه الشارقة في الساعة 5:20 من مساء اليوم، ويخوض الفريقان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق ((الراقي)) أول فوز في الجولة الماضية على حساب دبا الحصن مما قاده إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية رغم صعوبة المهمة أمام الشارقة، الذي سجل حضوره المميز بتحقيق 3 انتصارات عريضة وضعته في قمة صدارة المسابقة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع شباب الأهلي.