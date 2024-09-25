بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يطلق مبادرة «الشارة العيناوية»

بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أطلق نادي العين الثقافي مبادرة ((الشارة العيناوية)).

تأتي المبادرة امتداداً لشارة ((جمهور العين)) التي تتضمن حزمة من الجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية المميزة والمصاحبة لجميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان إن الرعاية السامية والدعم الكبير والاهتمام الكبير الذي يحظى به النادي، من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يعزز من مسؤولية كل المنتمين إليه بالالتزام برؤية سموه التي تقود العين لمواكبة التطور وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.