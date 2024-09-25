جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء حربي لبنان وغزة

بدأ حراك واسع في أروقة الأمم المتحدة بقيادة واشنطن لإنهاء حربي لبنان وغزة في مبادرة واحدة، فيما لوحت إسرائيل بهجوم بري واسع على لبنان، وسط اتهام مصري أردني عراقي لإسرائيل بدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وشنت إسرائيل مزيداً من الضربات الجوية على لبنان، أمس، فيما أطلق حزب الله وابلاً من الصواريخ صوب إسرائيل، ومنها تل أبيب للمرة الأولى، في أعنف تبادل لإطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أكثر من 280 هدفاً لحزب الله في لبنان. وقال الجيش في بيان، إنه إثر إطلاق حزب الله مقذوفات عديدة من لبنان، قام الجيش بضرب قاذفات استخدمت لإطلاق المقذوفات.

إضافة إلى أهداف أخرى بلغ مجموعها أكثر من 280 هدفاً. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل مهام عملياتية في الشمال. وقال الجيش في بيان: وفقاً لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي لواءين احتياطيين من أجل مهام عملياتية على الجبهة الشمالية، سيسمح هذا بمواصلة القتال ضد حزب الله والدفاع عن إسرائيل.

وإيجاد الظروف لتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم. كما نقل بيان للجيش الإسرائيلي، عن قائد القيادة الشمالية بالجيش، القول، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من حملتها، ويجب أن تكون مستعدة للمناورة والتحرك. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه اعترض طائرة مسيرة، حاولت التسلل إلى إسرائيل من سوريا.

وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أن حزب الله حاول استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية، لكن بفضل الدفاعات، التي تم إقامتها سابقاً، فشلت محاولته.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستستخدم القوة الكاملة ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم، كشف رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن أن إسرائيل تستعد لهجوم بري محتمل في لبنان.

في الأثناء، أطلق حزب الله صاروخاً باليستيا باتجاه تل أبيب للمرة الأولى، أمس، وفق ما أكد الجيش الإسرائيلي. ودوت صافرات الإنذار فجراً في تل أبيب التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود اللبنانية، عندما أطلق الحزب صاروخ أرض- أرض باليستياً، قال الجيش إنه تم اعتراضه.

موضحاً أنها المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ لحزب الله إلى منطقة تل أبيب. واعتبر الجيش الأمر تصعيداً، مشيراً إلى أنّ حوالي 40 قذيفة أُطلقت من لبنان تجاه شمالي إسرائيل وتم اعتراض عدد كبير منها.

بدوره، قال الحزب، إنه استهدف بصاروخ من طراز «قادر 1» مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، مشيراً إلى أنه المسؤول عن الاغتيالات وعملية تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب التي تسببت بقتل عدد كبير من عناصره.

كما أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ «فادي 3»، واستهدفوا للمرة الثانية مستوطنة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ «فادي 1».

قتلى وجرحى

كما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 51 شخصاً وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت، أمس، مناطق عدة في لبنان. وقال وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي:

الحصيلة لدى وزارة الصحة حتى ساعات الصباح، 51 قتيلاً و223 جريحاً في الضربات المختلفة التي طالت جنوب لبنان وشرقيه، وكذلك بلدتين شمالي بيروت وجنوبيها استهدفتا للمرة الأولى منذ بدء التصعيد.

في السياق، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في لبنان.

جهود

سياسياً، قالت سبعة مصادر، إن الولايات المتحدة تقود جهوداً دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان في إطار مبادرة واحدة. وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدران في واشنطن ومصدر آخر مطلع على المحادثات، أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفتت المصادر السبعة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها ربط الجبهتين ضمن جهود دبلوماسية أمريكية. وقال مسؤول لبناني كبير والمصدر المطلع على المحادثات، إن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

تسوية

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط، لكن هناك أيضاً إمكانية لتسوية صراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله في لبنان. وأضاف بايدن في برنامج تبثه قناة إيه.بي.سي: نشوب حرب شاملة ممكن، لكنني أعتقد أن هناك أيضاً فرصة، ما زلنا نعمل من أجل التوصل إلى تسوية يمكن أن تغير المنطقة بأكملها تغييراً جذرياً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط شديد، وإن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. وأضاف: نجتمع في وقت توتر شديد، خطر التصعيد في المنطقة شديد. أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد. كما قال البيت الأبيض، إن إطلاق حزب الله صاروخاً على تل أبيب مقلق للغاية، مشدداً على وجود مجال للدبلوماسية لتجنب حرب شاملة.

تحذيرات

إلى ذلك، حذّرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك، أمس، من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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