بوتين يلوّح بـ «النووي» حال شن هجوم واسع على روسيا

لوّحت روسيا بالنظر في استخدام السلاح النووي حال تعرضها لهجوم جوي واسع، فيما قوبل المطلب الأوكراني لمجلس الأمن الدولي بإرغام روسيا على السلام برد فعل غاضب من موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير أن بلاده ستنظر في إمكان استخدام الأسلحة النووية حال إطلاق كثيف لطائرات أو أو طائرات مسيّرة على أراضيها، في وقت تحاول كييف إقناع الغرب بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى في إطار النزاع مع موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا.. أشير الى الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والمسيّرات والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات.

مطالب وعواقب

وفيما طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة العالم إرغام روسيا على السلام، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موقف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إجبار روسيا على السلام بأنه خطأ فادح، مشيراً إلى أن هذا الوهم ستكون له حتماً عواقب على كييف.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله: ((من وجهة نظري فإن مثل هذا الموقف هو خطأ فادح، خطأ نظامي، وهذا وهم، وسيكون له بالتأكيد عواقب على نظام كييف. بطبيعة الحال تعارض روسيا بشكل قاطع تطبيق المعايير المزدوجة في تفسير القانون الدولي. وتشتهر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر، نحن لا نوافق على هذا الموقف)).

دعوات

بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الذين يدعمون روسيا في حربها في أوكرانيا، وقال بلينكن خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي: ((الطريقة الأسرع للمضي قدماً هي ببساطة إيقاف الذين يمكنون ويغذون حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعياً إلى سلام عادل يحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة)).

خطط حلف

على صعيد متصل قال قائد عسكري كبير، إن حلف شمال الأطلسي يعد خططاً لتنسيق نقل عدد كبير من الجنود المصابين بعيداً عن خطوط المواجهة حال نشوب حرب مع روسيا، ربما على متن قطارات مجهزة كمستشفيات، لأن عمليات الإجلاء الجوي ربما لا تكون ممكنة.

وأكد اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك، رئيس القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي، إن السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات الإجلاء الطبي سيختلف عن التجربة، التي مر بها أعضاء الحلف في أفغانستان والعراق.

وأضاف الجنرال الألماني، إنه في حالة اندلاع صراع مع روسيا ستواجه الجيوش الغربية على الأرجح منطقة حرب أكبر بكثير، وإصابة عدد أكبر من الجنود، وافتقاراً مؤقتاً على الأقل للتفوق الجوي بالقرب من خطوط المواجهة.

إيجابية وسيطرة

إلى ذلك، قال الكرملين، أمس، إن ما يحدث على ساحة المعركة في شرق أوكرانيا إيجابي للقوات الروسية، في وقت أعلنت فيه موسكو سيطرتها على قريتين إضافيتين هناك، وبدا أن قواتها تقترب من موقع أوكراني حصين.

ولدى سؤاله عن تقارير أفادت بأن القوات الروسية طوقت بلدة فوليدار المحصنة، التي تعزز الدفاعات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: ديناميكيات المعركة إيجابية.

وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها سيطرت على قريتين صغيرتين في ذات المنطقة، وأفادت وزارة الدفاع في موسكو في بيان أن قواتها سيطرت على منطقتي غوستري وغريغوروفكا في دونيتسك.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ المحلية قولها، إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت ذخائر في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أصيب 5 أشخاص في هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود بغرب روسيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، وقال فياشيسلاف جلادكوف حاكم المنطقة، إنه تم نقل أربعة من المصابين للمستشفى.