ترامب: تهديدات كبيرة لحياتي من قبل إيران

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أن هناك تهديدات كبيرة لحياته من قبل إيران، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات حذرته من تهديدات حقيقية ومحددة من قبل طهران. وكتب ترامب على شبكته، تروث سوشال:

تهديدات كبيرة لحياتي من قبل إيران.. الجيش الأمريكي بكامله يراقب وينتظر، لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدداً، أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق لي أن رأيت.

بدوره، قال مدير الاتصالات في الحملة، ستيفن شونغ، في بيان، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، أطلع ترامب على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة باغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى في الولايات المتحدة.

مضيفاً: حدد مسؤولو الاستخبارات، أن هذه الهجمات المتواصلة والمنسقة، تكثّفت في الأشهر القليلة الماضية، ويعمل مسؤولو إنفاذ القانون من جميع الوكالات، على ضمان حماية ترامب، وخلو الانتخابات من أي تدخل.

وفيما رفضت طهران الاتهامات، بأنها كانت تحاول اغتيال ترامب، رد مجلس الأمن القومي على هذه المعلومات، مؤكداً أنه يتابع منذ سنوات، التهديدات الإيرانية ضد الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب.

توجيه اتهام

على صعيد متصل، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، أن راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على ترامب في فلوريدا، وجهت إليه تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق. وقالت وزارة العدل في بيان، إن لائحة الاتهام الجديدة، صدرت من قبل هيئة محلّفين كبرى في ميامي بولاية فلوريدا.

وأحيلت القضية عشوائياً إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قراراً لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى. وأضيفت إلى التهمتين الأوليين، ثلاث تهم أخرى، هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري، بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي. وأمر قاضٍ فدرالي، الاثنين، بإبقاء روث رهن الاحتجاز.

أول مقابلة

في الأثناء، تستعد نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، لإجراء أول مقابلة تلفزيونية منفردة لها مع هذه القناة، منذ أصبحت مرشحة، وفق ما أعلنت شبكة ام.إس.إن.بي.سي. وقالت الشبكة على منصة إكس، إن هاريس ستكون إلى جانب مقدمة إم. إس.إن.بي.سي، ستيفاني رول، في بيتسبرغ، لإجراء أول مقابلة منفردة لها، منذ إعلانها مرشحة ديمقراطية للانتخابات الرئاسية. وستسجل المقابلة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية.