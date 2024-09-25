السودان.. مزاج عام رافض للحرب ومترقب للاستقرار

ما إن تلوح في أفق السودانيين بارقة أمل بإنهاء معاناتهم جراء الحرب المتواصلة لما يقارب الـ 18 شهراً، يقف شيطان التفاصيل عائقاً أمام مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية، الساعية لإيجاد مخرج من مأزق الصراع، ولم تفلح كل الجهود في الجمع بين أطراف القتال على طاولة واحدة، منذ أن تعثرت مباحثات جدة في مايو من العام الماضي.

ورغم ارتفاع وتيرة المعارك وانخفاضها، إلا أن المكتوين بلهيب القذائف، لم يفقدوا الأمل في الحلول السلمية، عبر المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن تجرعوا ويلات النزوح واللجوء، وتشتتوا في الأصقاع، فراراً من وحشية الحرب، التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها في تاريخها القريب.

ويلملم السودانيون بقايا الأمل، انتظاراً لجلوس الطرفين على طاولة محادثات واحدة، لا سيما أن الحل التفاوضي يحظى برعاية عالية المستوى من الجانب الأمريكي، ومشاركة فاعلين على الصعيد الإقليمي، إذ يعتبر مراقبون أن المبادرة الأمريكية السعودية، تعد واحدة من أهم الفرص المتاحة في الوقت الراهن، للخروج من دوامة الحرب.

فالوقت يمضي وتمضي معه معاناة السودانيين المتفاقمة على مدار الساعة، لا سيما أن كابوس المجاعة يلوح، ملتهماً الملايين ممن وضعتهم الحرب على حافة الموت جوعاً.

ويتوق المزاج العام على المستوى المحلي والدولي، لإسكات صوت البندقية، ولكن يظل هاجس توفر الإرادة لدى المتحاربين شاخصاً، فالتزامات منبر جدة، التي تعهد بها الطرفان في مايو من العام الماضي، لا تزال حبراً على ورق، مع تبادل الطرفين الاتهامات حول الإخفاق في إنزالها إلى أرض الواقع، على الرغم من أنها التزامات معنية في المقام الأول بالشأن الإنساني، وإيصال العون للمتأثرين، عبر توفير الممرات الآمنة، وخروج القوات من الأعيان المدنية ومنازل المدنيين.

كرة لهب

وبما أن هناك مياهاً كثيرة جرت تحت جسر إعلان جدة، وتدحرجت كرة اللهب إلى مساحات أخرى، ما يعقد ملفات المباحثات مستقبلاً، إذ تمثل قضية وجود الضامنين المؤثرين لإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه أمراً في غاية الأهمية، في ظل حالة انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة من جهة، وضمان توفر الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً من القتال.

وتتسارع الخطى الإقليمية والدولية، من أجل إيجاد حل يجنب المنطقة خطر الانفجار، لا سيما أن استمرار الحرب في السودان، يعني بضرورة تمدده إلى دول جواره الهشة أمنياً، ما يعني اتساع دائرة الصراع.

ودخول أطراف دولية أخرى، تحركها أطماعها، لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، في ظل تنافس دولي محموم، في ما بين القوى العالمية العظمى، فليس من سبيل غير وضع حد للاقتتال العنيف في السودان، عبر المحادثات المباشرة بين أطراف القتال، والضغط عليهما بما يكفي، لوقف العدائيات، والشروع في عملية سياسية تعيد الانتقال إلى مساره.