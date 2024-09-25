Thursday, 26 September 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

9/25/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرت الصين، أمس، تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات، مزود برأس حربي، وهمي في المحيط الهادئ، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدد ما إذا كان تم إطلاقه من غواصة أو من اليابسة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، إن القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي، أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يحمل رأساً حربياً وهمياً، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفاً. وأوضحت أن إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية، وأنه يتماشى مع القانون والممارسات الدولية، ولا يستهدف أي بلد أو هدف محددين.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا، أن تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الصيني في جنوب المحيط الهادئ، غير مرحب بها، ومثيرة للقلق، متعهدة بالتشاور مع الحلفاء عندما تتضح التفاصيل.

وفي اليابان، قال الناطق باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إنه لم يكن ثمة إشعار مسبق من الجانب الصيني بشأن هذه التجربة. وأكد أن تعزيز بكين السريع لقوتها العسكرية، وافتقارها إلى الشفافية، يثيران قلقاً جدياً.

وأفاد محللون بأن هذه التجربة نادرة، إذ غالباً ما تجري الصين التجارب المماثلة ضمن نطاق مجالها الجوي. وأجرت الصين تجربة صاروخية بالستية عابرة للقارات في جنوب المحيط الهادئ في الثمانينيات. وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة، أنكيت باندا، إنه من غير المعتاد على الإطلاق، وعلى الأرجح هذه المرة الأولى منذ عقود، نشهد فيها تجربة مماثلة.

MENAFN25092024000110011019ID1108716212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث