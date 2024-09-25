الصين تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أجرت الصين، أمس، تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات، مزود برأس حربي، وهمي في المحيط الهادئ، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدد ما إذا كان تم إطلاقه من غواصة أو من اليابسة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، إن القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي، أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يحمل رأساً حربياً وهمياً، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفاً. وأوضحت أن إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية، وأنه يتماشى مع القانون والممارسات الدولية، ولا يستهدف أي بلد أو هدف محددين.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا، أن تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الصيني في جنوب المحيط الهادئ، غير مرحب بها، ومثيرة للقلق، متعهدة بالتشاور مع الحلفاء عندما تتضح التفاصيل.

وفي اليابان، قال الناطق باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إنه لم يكن ثمة إشعار مسبق من الجانب الصيني بشأن هذه التجربة. وأكد أن تعزيز بكين السريع لقوتها العسكرية، وافتقارها إلى الشفافية، يثيران قلقاً جدياً.

وأفاد محللون بأن هذه التجربة نادرة، إذ غالباً ما تجري الصين التجارب المماثلة ضمن نطاق مجالها الجوي. وأجرت الصين تجربة صاروخية بالستية عابرة للقارات في جنوب المحيط الهادئ في الثمانينيات. وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة، أنكيت باندا، إنه من غير المعتاد على الإطلاق، وعلى الأرجح هذه المرة الأولى منذ عقود، نشهد فيها تجربة مماثلة.