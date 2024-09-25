ليبيا.. الحدود الجنوبية مصدر انشغال الأمريكيين

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من تفاعلها مع الوضع الليبي المتأزم، بوضع خطة للتحرك نحو الحدود الجنوبية للحؤول دون وقوعها تحت تأثير التحولات الجيوسياسية والصراعات الأهلية واتساع دائرة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وأوضح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده تتبنى اتجاهاً جديداً يركز على جنوب ليبيا، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه محاولة للعمل على تحييد ليبيا عن التطورات التي شهدت دول غرب أفريقيا مؤخراً، بإجلاء القوات الفرنسية والأمريكية مقابل تسجيل تمدد غير مسبوق للنفوذ الروسي في دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

واستقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الاثنين الماضي، وفداً أمريكياً رفيع المستوى، برئاسة مساعدة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ((أفريكوم)) الفريق جون برينان، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

وأعرب حفتر، خلال اللقاء، عن تقديره للمساعي والجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة للمساهمة في حل الأزمة الليبية. وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، إن الطرفين بحثا خلال اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية والتأكيد على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ووفق مصادر ليبية مطلعة، فإن الوفد الأمريكي أكد ضرورة تنفيذ مشروع تشكيل القوة الليبية العسكرية الموحدة التي تم التوافق عليها في صلب اللجنة المشتركة 5+5 لتمارس المهام الموكلة إليها وعلى رأسها تأمين الحدود الجنوبية الليبية المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر، كما شدد على ضرورة أن تبقى ليبيا بمنأى عن التحولات الدراماتيكية التي تشهدها بعض دول الجوار الأفريقي.

وكان المشير حفتر قد استقبل 27 أغسطس الماضي قائد ((أفريكوم)) الجنرال مايكل لانغلي، حيث ناقش معه تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وهو ما رأى فيه متابعون للشأن الليبي اعترافاً بالواقع الذي فرضته موازين القوى في البلاد، وسعياً من واشنطن لتوطيد علاقاتها مع قيادة الجيش الوطني لقطع الطريق أمام استمرار التمدد الروسي في البلاد وفي منطقة شمال وغرب أفريقيا.

نقل رسائل

ووفق المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، فإن زيارة الجنرال لانغلي الأخيرة إلى ليبيا كانت تستهدف نقل عدة رسائل إلى طرابلس وبنغازي.

وأن واحدة من الرسائل كانت تتضمن إشارة للفرقاء بأن الاضطرابات في منطقة الساحل وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية لليبيا تستدعي أهمية تأمين الحدود لحماية سيادتها، وأنه لتحقيق ذلك يجب على قوات الأمن في الشرق والغرب البدء في تنسيق أنشطتها وتبادل الخبرات والمعرفة، مردفاً: ((ربما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم في هذه التفاهمات المشتركة، ما يساعدهم في العمل معاً لتأمين حدودهم)).

وتابع المبعوث الأمريكي أن هناك عودة لاهتمام بلاده بمساعدة الشعب الليبي والدول المجاورة، معتبراً أن السماح لهذا الوضع الراهن بالاستمرار ليس طريقاً للاستقرار، مشيراً إلى أن واشنطن عملت خلال العامين الماضيين على قانون الهشاشة العالمية وهو استراتيجية جديدة لمنع العنف وتعزيز الاستقرار.

تحقيق استقرار

وإذا كانت الفكرة تتمثل في دمج الدبلوماسية وتطوير القدرات الدفاعية في نهج شامل وليس عسكرياً فقط، فإن ليبيا كانت واحدة من البلدان التي وقع الاختيار عليها لتكون بمثابة برنامج تجريبي لهذا النهج الجديد. وقال نورلاند:

((سنبدأ بالتركيز على الجنوب الليبي وهو منطقة جرى تهميشها وقريبة من بؤرة الاضطرابات في منطقة الساحل))، حيث ستعمل الولايات المتحدة في عدة مجالات مثل التنمية السياسية والدفاعية تسهم في تحقيق الاستقرار مثل مساعدة المجموعات في المنطقة بعد الصراع في 2019 و2020.