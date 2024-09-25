مخاوف من استغلال حرب لبنان للاستفراد بغزة وتفريغ شمالها

تبدو ((سهام الشمال)) الإسرائيلية موجهة إلى بلاد الأرز، إلا أن شررها يتطاير على الإقليم، وإن بدت غزة أكثر من سيدفع الثمن، كما يقول مراقبون. تتمدد كتلة اللهب على جبهة لبنان، مع تمديد الانتظار لوقف الحرب في غزة، والتي بات حصولها من عدمه، يتهدد المنطقة بحرب إقليمية، تبدو مكوناتها جاهزة.

ولم يكن عابراً أن تنتقل كرة النار إلى لبنان، إذ كانت كل المعطيات، عطفاً على الموجة العاتية من التصعيد في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر، تؤشر بوضوح على أن الحرب على لبنان قادمة لا محالة، وتم التعاطي مع هذه التطورات بجدية، في كل من بيروت وتل أبيب.

وفيما تسعى إسرائيل لرسم خطوط ردع بالحديد والنار أمام حزب الله في لبنان، يصر الأخير على عدم فصل مسار لبنان عن المسار الفلسطيني في غزة، مؤكداً وحدتهما في الحرب والسلم، فيما لا يختلف الحال في بيروت عن غزة، من حيث عدم الرغبة في الحرب، أو القدرة على تحمل تبعاتها، ففي حين تعاني غزة الحصار منذ 17 عاماً، يغرق لبنان بأزمات سياسية واقتصادية لا تحصى.

في غزة، يخشى الفلسطينيون من تبعات اتساع رقعة الحرب، بدلاً من إخمادها، فالحرب على أم الجبهات في لبنان، قد تصرف الأنظار عن الأحداث الدامية في قطاع غزة، وقد تستغل إسرائيل انشغال العالم بالحرب على لبنان، لتنفيذ مجازر وجرائم أكثر فظاعة، كما يقول فلسطينيون.

خطر الترحيل

يشير أحمد الأشقر من مخيم جباليا شمالي غزة، والنازح جنوباً بسبب الحرب، إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشرع بترحيل سكان شمالي غزة، ويجتاح وسط القطاع، بالتزامن مع الحرب في لبنان، مستغلاً انشغال العالم بالجبهة الأكثر سخونة.

مبيناً أن إجبار الفلسطينيين على نزوح جديد، بات أكثر ما يتهددهم. ويصف الأشقر الحال في قطاع غزة، بعد نشوب الحرب على جبهة لبنان، بأنه الفصل الأسوأ منذ 7 أكتوبر، فمن جهة، ستغيب غزة عن الإعلام، ولو كان هذا نسبياً، ومن جهة أخرى، ستمتد الحرب إلى مراحل أخرى أكثر قساوة، فيما لو انهارت كل الجهود السياسية الرامية إلى وقفها.

أسوأ سيناريوهات

ويخشى يونس أبو نحل من تعمق المجاعة في قطاع غزة، بعيداً عن الإعلام، الذي سينشغل بمتابعة تداعيات الحرب على لبنان، محذراً من تنفيذ مخططات ترحيل أوسع ضد السكان والنازحين في غزة، بالتزامن مع تصاعد الأحداث في لبنان، وربما ينتج عن هذا سقوط أعداد هائلة من الضحايا، وفق قوله.

ويلفت أبو نحل، إلى أن أهالي قطاع غزة، بدءوا يتحضرون لمواجهة أسوأ السيناريوهات، والتي ستكون كلها صعبة، في ظل انعدام كل مقومات الحياة، مبيناً أن أبرزها التسبب بأزمة غذاء خطيرة، وترحيل السكان إلى مناطق خارج القطاع أو جنوبه.

ويضيف: يبدو أن الأسوأ في حرب غزة لم يأتِ بعد، وإذا امتدت الحرب بين إسرائيل ولبنان، سيكون واقعنا في قطاع غزة أصعب من كل ما واجهناه طوال الأشهر الـ 11 الماضية، لأن كل أزمة تواجهها إسرائيل، سترتد على سكان غزة، وستنعكس سلباً على واقعهم المتأزم أصلاً.