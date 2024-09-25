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«أطباء بلا حدود»: صراع السودان يرفع وفيات الأمهات في دارفور

9/25/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، إن النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان، وإن آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على شفا مجاعة. وذكرت المنظمة في تقرير أن الأزمة الصحية في جنوب دارفور واحدة من أسوأ الأزمات من نوعها على مستوى العالم، وأنها ناجمة عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في التقرير أن الوضع في جنوب دارفور بمثابة صورة خاطفة لما ينتشر على الأرجح بنسب مروعة في أنحاء المناطق المعزولة. وأضافت المنظمة أنها سجلت 46 حالة من وفيات الأمهات في مستشفيين في جنوب دارفور، تدعمهما المنظمة الخيرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، و48 حالة وفاة لحديثي الولادة، بسبب الإنتان في نفس المستشفيين من يناير إلى يونيو.

وقالت المنظمة، إن نحو ثلث الأطفال دون سن الثانية الذين تم فحصهم في جنوب دارفور في أغسطس كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أكثر من مثلي مستوى الطوارئ، الذي حددته منظمة الصحة العالمية. كما تبين أن أكثر من ثمانية في المئة من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو سبب شائع للوفاة.

وقالت جيليان بوركهارت، وهي مديرة معنية بالصحة الجنسية والإنجابية في منظمة أطباء بلا حدود في جنوب دارفور، في بيان: ((تحدث حالات طوارئ صحية متعددة في وقت واحد دون أي استجابة دولية تقريباً من الأمم المتحدة وغيرها، يموت الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل والأمهات الجدد بأعداد صادمة)).

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