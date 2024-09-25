8 آلاف حالة استفادت من مبادرات «دار البر» خلال أغسطس

أعلنت جمعية دار البر أن 8119 حالة إنسانية استفادت من المشاريع الخيرية والمبادرات المجتمعية التي أشرفت عليها إدارة الزكاة والخدمة المجتمعية خلال شهر أغسطس الماضي.

وبلغت التكاليف الإجمالية لهذه المبادرات 8,805,169 درهماً، مما يعكس التزام الجمعية بدعم الفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل الدولة.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية ((دار البر))، أن الجمعية تعطي أهمية قصوى للعمل الخيري الوطني والشأن الإنساني المحلي، معتبرةً إياه أولوية في سياستها ورؤيتها. يأتي ذلك تجسيداً لسياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة. كما أشار إلى أن الجمعية تبذل جهوداً مستمرة على مدار العام في مشاريعها الخيرية المحلية التي تغطي مختلف إمارات الدولة، مما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال إن باقة المشاريع في الإمارات، خلال الشهر الماضي، تضمنت 5 مشاريع خيرية دورية، صبَّت في صالح 850 مُستحقاً، بتكلفة قُدرت بـ8,471,991 درهماً.

وأوضح يوسف عبد الله اليتيم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية أن مشاريع الخير الدورية تضمنت، مشروع دعم التعليم الذي استفادت منه 144 حالة إنسانية اجتماعية، بكُلفة 2,099,061 درهم، ومشروع دعم السكن لمحدودي الدخل، واستفادت منه 236 حالة، بتكلفة 3,070,564 درهماً.

وبيَّن أن إدارة الزكاة في الجمعية تولت أيضاً، خلال الفترة ذاتها، تنفيذ ((المشاريع الموسمية))، التي ذهبت لمصلحة 7,269 حالة مُختلفة، بتكلفة 333,205 دراهم.