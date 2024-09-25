معرض التخصصات.. محطة دعم لـ7 آلاف طالب خلال 6 سنوات

نظمت مكتبات الشارقة العامة النسخة السادسة من ((معرض التخصصات)) تحت شعار ((المهارات المستدامة: مفتاحك للنجاح في عالم متغير))، بمشاركة أكثر من 20 حكومية وخاصة.

وخلال فعالياته التي استمرت 4 أيام، قدم المعرض 13 ورشة متنوعة، مفسحاً المجال أمام الطلاب لاستكشاف الحياة الجامعية والتعرف إلى التخصصات الأكاديمية المختلفة، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم التعليمي والمهني.

وأكدت منى ساعد، إداري أول للفعاليات والبرامج بمكتبات الشارقة العامة، أن هذه النسخة من المعرض تستهدف بشكل رئيسي طلبة الثانوية العامة وطلبة والدراسات العليا، بهدف مساعدتهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية واستكشاف الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات الحكومية والخاصة بالدولة. وأوضحت أن المعرض، الذي شارك فيه 20 مستشاراً متخصصاً لتقديم التوجيه والإرشاد، ينعقد هذا العام تحت شعار ((المهارات المستدامة))، مع تنظيم ورش تهدف إلى توعية الطلبة حول المنح الدراسية وأهمية تطوير المهارات الشخصية مثل القيادة والتواصل، وأفادت بنجاح المعرض على مدار ست سنوات في تقديم الدعم لأكثر من 7 آلاف طالب، بفضل النمو المستمر في عدد الجامعات المشاركة واستعدادها لتوفير الإرشاد الأكاديمي الشامل للطلاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وأفاد أنس الحميري، ضابط استقطاب الطلبة بجامعة خورفكان، بأن المعرض الذي شاركت فيه الجامعة لاقى إقبالاً واسعاً من الزوار الذين اطلعوا على الخدمات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأشار إلى أن رؤية ((الإمارة)) بقيادة سموه، ساهمت في تقديم برامج أكاديمية متميزة تهدف إلى وضع الطالب في صدارة الأولويات، وتعزيز مكانة الجامعة كوجهة تعليمية رائدة على مستوى الدولة.

كما أفاد بالتسهيلات الشاملة والمنح الدراسية المقدمة للطلبة من إمارة الشارقة، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 50 % للطلبة من باقي مناطق الدولة، في إطار تعزيز الجاذبية الأكاديمية للجامعة وجعلها الخيار الأمثل للطلبة. وأضاف الحميري إن الجامعة تميزت بطرحها لأول برنامج بكالوريوس في علم الأحياء البحرية في الدولة، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، المصنفة ضمن أفضل 10 جامعات في بريطانيا وأفضل 120 جامعة عالمياً، حيث يتيح للطلبة فرصة دراسة المناهج البريطانية داخل جامعة خورفكان، بالإضافة إلى إمكانية التدريب المهني وسنة التخرج في فروع جامعة إكستر في المملكة المتحدة.

وذكرت عائشة محمد، من قسم شؤون الطلبة بأكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن الأكاديمية تقدم ثلاثة تخصصات رئيسية تشمل الهندسة، الملاحة، والدعم اللوجستي وسلاسل الإمداد، وهي تخصصات تشهد إقبالاً متزايداً من الطلاب والطالبات على حد سواء، وأكدت أن هذا الإقبال يعكس وعي الطلبة بأهمية هذه المجالات الحيوية وفرصها الواعدة في سوق العمل. كما أشارت إلى أن زوار المعرض أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعرف إلى الفرص الأكاديمية التي توفرها الأكاديمية، وخاصة في ظل تنامي الطلب على هذه التخصصات في القطاعات البحرية بالدولة، كما أوضحت أن الأكاديمية تُعدّ الطلبة لهذه التخصصات البحرية من خلال مزيج من التعليم النظري والتدريب العملي، والذي يتضمن رحلات بحرية تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وفقاً لمتطلبات كل تخصص.

وفي هذا السياق، أشادت الطالبة آية الزعابي بالفرص الأكاديمية الفريدة التي توفرها التخصصات البحرية، مؤكدة أن هذه المجالات تحظى باهتمام متزايد في سوق العمل، مشيرةً إلى أن تخصصها في الهندسة البحرية مليء بالتحديات ويتطلب شجاعة خاصة من الإناث، واعتبرت هذه التجربة كفيلة بتعزيز قدرات المرأة الإماراتية في القطاع البحري، بما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة، مضيفة إن هذا التخصص النادر بين الإماراتيات يعكس قدرة المرأة على مواجهة التحديات وإبراز دورها في رفع اسم الدولة بسواعد وطنية تمثلها القوة الناعمة.

وأعرب الطلبة زوار المعرض عن استفادتهم الكبيرة من فعالياته، مشيرين إلى أن الورش المقدمة ساعدتهم على التعرف على التخصصات الجامعية المختلفة وتطوير مهاراتهم الشخصية، بما يعزز من جاهزيتهم لمتطلبات الحياة الأكاديمية والمهنية.