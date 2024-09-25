فتح باب القبول لاستيعاب 40 طفلاً في «حضانة الفريج»

أفادت حمدة المطيوعي مديرة مشروع حضانة الفريج أنه تم تسجيل 14 طفلاً من المواطنين في حضانة الفريج التي تم إطلاقها أول من أمس، فيما تم فتح باب القبول لاستيعاب 40 طفلاً، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.

135 طلباً

وأوضحت المطيوعي أن الحضانة استقبلت أكثر من 135 طلباً من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق إمارة دبي، فيما تم قبول 14 طفلاً في 3 فئات عمرية تشمل الفئة الأولى من سن عام واحد إلى عامين، والثانية من سن عامين إلى ثلاثة، والثالثة من سن 3 إلى 4 سنوات.

قياس النتائج

وأبانت مديرة المشروع، بأنه تم قبول الأطفال القاطنين في المناطق القريبة والمحيطة بالحضانة الواقعة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، وذلك كمرحلة أولى، مثل منطقة الجميرا والبرشاء، لافتة إلى أنه سيتم تقييم التجربة خلال هذه المرحلة وقياس نتائجها تمهيداً لتعميمها على بقية المراكز التابعة للدائرة.

وأفادت بأن المشروع يعتزم افتتاح فرع جديد لحضانة الفريج في منطقة المزهر، العام القادم 2025، على أن يتم تقييم المشروع في مرحلته الأولى الحالية وقياس نتائجها، لدراسة إلحاق عدد من الأطفال من غير المواطنين أيضاً لتعريفهم بثقافتنا الإماراتية، والسنع، والعادات، والتقاليد.

تعزيز تواصل الأجيال

وقالت المطيوعي إن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تهدف بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى زيادة عدد الحضانات في فرجان دبي، لتستقطب المزيد من الأطفال والأمهات والجدات وذلك كمتطوعات مقابل مكافأة مالية شهرية، لاستغلال أوقات فراغهم فيما هو مفيد من ناحية.

وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه الجدة في تنشئة الأطفال بالنظر إلى التقارب الطبيعي والنموذج الأساسي للعلاقة بين الأجداد والأحفاد، فهي تعتبر بمثابة دليل الحياة، ومصدر المعرفة والخبرة، كما أن هذا التقارب يعلم الصغار جوهر الحفاظ على الروابط الأسرية، ويتعلمون احترام أحبائهم والعناية بهم.

ترسيخ الهوية الوطنية

وأشارت المطيوعي إلى أن الحضانة حرصت على ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس النشء من خلال العديد من الإجراءات من ضمنها تسمية القاعات الدراسية بمفردات إماراتية أصيلة مثل: الليوان، العرقوب، المقيل، الشراع، الظبي، وغيرها من المفردات التي يخشى اندثارها نتيجة للعولمة ووجود العديد من الجنسيات والثقافات على أرضنا، وذلك بهدف المحافظة عليها وترسيخها في نفوس النشء.