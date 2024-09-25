إطلاق «حوار المجتمع» لتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، من خلال مبادرات وفعاليات تحفز الأسر بكافة أفرادها على تبنّي نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد لتعزيز التلاحم المجتمعي.

وفي هذا الإطار شهدت معالي شما المزروعي تنمية المجتمع، حفل إطلاق مجلس شباب الوزارة لمبادرة ((حوار المجتمع))، والتي تأتي تزامناً مع ((اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، وتعتبر منصة حوارية تفاعلية تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين، وأصحاب التجارب والنجاحات المُلهمة في دولة الإمارات، ضمن حوار إيجابي لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية، والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف الخروج بتوصيات وحلول فعّالة وعملية، تعمل على تمكين كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز القِيم والعادات الإماراتية الأصيلة، وذلك بحضور وكلاء الوزارة وقياداتها، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب.

وناقشت أولى جلسات حوار المجتمع التي أقيمت في متحف الاتحاد بدبي، أهمية مفهوم ((المسؤولية المجتمعية))، بما لها من دور رئيسي في تعزيز التنمية والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات.

واستضافت النقاشات التي أدارها سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالله العامري مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية ((معاً))، وخالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وصانع المحتوى مروان الشحي، وبسمة الحبسي رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، وغنّام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

كما شارك في الجلسة عدد من أصحاب قصص النجاح المجتمعية المُلهمة.

قيم الحوار

وأوضحت بسمة الحبسي رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، أن حوار المجتمع هي إحدى المبادرات المستدامة للمجلس، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حوارات مجتمعية مقبلة داخل وخارج الدولة، بهدف تعزيز قيم الحوار الإيجابي، وإثراء الجلسات بنقاشات وتوصيات نوعية تحقق رؤيتنا وأهدافنا في تمكين المجتمع الإماراتي.

وذكرت علياء الشملان، مؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة فرجان دبي أن ((فرجان دبي)) استهدفت ومنذ انطلاقها في منطقة البرشاء، تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين عبر المنصات الافتراضية، وترسيخ ونشر ثقافة التطوع، لافتةً إلى أنه ومن خلال الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، أصبح لديهم أكثر من 100 ألف متطوع خلال عامين، كما أن مبادراتهم تجاوزت في تأثيرها منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد سعيد العطر أن الإعلام الوطني بمختلف مؤسساته ووسائله، سجل نجاحات متواصلة في أداء دوره كشريك حقيقي وفاعل في تسريع تحقيق الأولويات الوطنية، وخصوصاً الدور الذي يلعبه الإعلام كأداة تغيير مجتمعي قادرة على ترسيخ القيم الإيجابية بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيراً سعادته إلى أننا نرى اليوم ما تتميز به الإمارات من منظومة فريدة وراسخة للمسؤولية الاجتماعية لدى الجميع، نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من تعزيز ثقافة وممارسات المسؤولية المجتمعية أولوية وطنية.

وقال خالد النعيمي: تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرار على تمكين الشباب في إطار خدمة المجتمع، وتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، وبفضل هذا الدعم المستمر تعمل المؤسسات الوطنية بمختلف القطاعات على تسخير جهودها لغرس ثقافة اللامستحيل في عقول الشباب، وتحفيزهم ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير وتنمية المجتمع.

من جهة أخرى يسعى برنامج المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته مؤسسة التنمية الأسرية، إلى تنمية معارف ومهارات مجموعة من أفراد المجتمع الإدراكية والعاطفية والاجتماعية، والتأثير الإيجابي في أفكارهم وسلوكياتهم، ليكونوا سفراء في أسرتهم ومجتمعهم لنشر ثقافة السعادة والإيجابية وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية بما يحقق رفاه المجتمع وسعادته.

وخرج البرنامج في دفعتيه الثانية والثالثة، 88 سفيراً وسفيرة بعد أن اجتازوا أكثر من 40 ساعة تدريبية خلال مدة 3 أشهر، تم تدريبهم فيها على المهارات السلوكية وتطوير العادات الإيجابية، والاختبارات والثقة العاطفية، إضافة إلى تعريفهم وتدريبهم على استراتيجيات العطاء المتوازن، والتسامح، وقدموا عدد 2860 ساعة تطوعية ضمن البرامج التدريبية في تعزيز جودة حياة الأسرة.

وأكد عدد من سفراء المسؤولية المجتمعية أن اللقب يمكن المواطنين والمقيمين ممن لديهم الرغبة في التأثير والتغيير الإيجابي في أسرهم ومجتمعاتهم من تطبيق المهارات التي يكتسبونها، ونقل المعارف والمهارات التي يتعلمونها إلى أقرانهم.

وأوضحت لانا القاعاتي حاملة لقب سفيرة المسؤولية المجتمعية أن اللقب يوقع على صاحبه مسؤولية التأثير الإيجابي في المجتمع، لاسيما عقب فترة التدريب من قبل اختصاصيين ومتابعة عملية منهم. وأشارت إلى أنها أسست مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ملتقى الأمهات يضم حوالي 100 عضوة، وساعدها دورها بالتواصل معهم ومع العديد من الأسر في المجتمع على بث الإيجابية ومساعدتهم على تجاوز التحديات المختلفة التي تواجههم عبر ممارسة بعض الألعاب المجتمعية التي تسهم في تقوية الروابط الأسرية. ويرى سفير المسؤولية الاجتماعية علي الياسي أن التعليم المستمر والتدريب هما المفتاحان الرئيسيان للتنمية المستدامة، وأكد على أن تطوير القدرات البشرية عبر التعليم يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تعزيز مفاهيم

كما أكد السفير محمد القناوي أهمية دور المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم الإنسانية والخيرية والتطوعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مفاهيم ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل الاجتماعي والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل بما ينفع الناس.

وأشار إلى أنه شارك في مشاريع مجتمعية مثل دعم الأيتام وتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء والمحتاجين، مشيراً إلى أن العطاء يجب أن يكون جزءاً من ثقافة كل مجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت السفيرة منال الجوهري الناشطة الاجتماعية: تتجسد المسؤولية المجتمعية بشكل واضح في رؤية الدول وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهي أيضاً التزام المؤسسات والشركات والأفراد بالمساهمة في تحسين المجتمع والبيئة المحيطة بهم.

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية تعد استثماراً يحقق فوائد طويلة المدى وتنقسم إلى عدة مجالات أبرزها: الفردية، والحكومية، وتعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومجتمع متماسك ومتطور.