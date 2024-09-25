إقبال كبير من الباحثين عن عمل في ثاني أيام «رؤية» للوظائف

شهد اليوم الثاني للنسخة 23 من الإمارات للوظائف 2024 ((رؤية))، في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً كبيراً من المواطنين الشباب الذين يتطلعون للتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة، للحصول على نصائح مهنية، وفرص عمل من خلال المؤسسات المشاركة في المعرض، الذي يختتم اليوم فعالياته.

وزار آلاف المواطنين الشباب، المنتدى الرائد للتوظيف وتطوير المهارات، حيث تم تأكيد توفر أكثر من 3.100 وظيفة شاغرة من قبل العارضين هذا العام، وتقدم نسخة 2024، وظائف في 26 قطاعاً متنوعاً، وتشهد مشاركة عدد من القطاعات التجارية الجديدة لأول مرة، من بين أكثر من 150 عارضاً، بما في ذلك قطاعات البناء، وإدارة المرافق، والإعلام والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والكيماويات، وذلك بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لتنويع المخرجات الاقتصادية.

وأتيحت الفرصة للشباب المواطنين على مدار اليوم، لإعادة كتابة السير الذاتية، وذلك من أجل تعزيز فرصهم في التوظيف في استوديو السيرة الذاتية، الذي تديره بوابة التوظيف، كما استمر برنامج التمكين في اليوم الثاني على مسرح إلهام الشباب، واستمع المشاركون إلى متحدثين من ((لينكد إن، ماجد الفطيم، وكلية دبي للسياحة))، حول الوظائف الأكثر طلباً في الدولة، إلى جانب ذلك، تعرف الباحثون عن عمل والطلبة على مقاعد من الدراسة، إلى البرامج التدريبية، وفرص العمل بالدوام الجزئي، التي طرحتها بعض الشركات لاستقطاب الطلبة الجامعين وخرجين الثانوية العامة.

وكان التحدي للفوز بوظيفة في اليوم الثاني، هو تحدي التصميم الحضري المعماري، مع وظيفة بدوام كامل لمهندس معماري، أو مصمم حضري خريج في AECOM، وفرصة تدريب في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، كما تقدم عدد من الطلاب الإماراتيون والخريجون الجدد على مسرح يونيبرينور، للعديد من أصحاب العمل الرائدين، بما في ذلك PwC، وكالاداري إخوان، وفنادق هيلتون.

توظيف فوري

وأعلنت الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض، عن تلقيها مئات طلبات التوظيف من قبل الباحثين عن عمل، وإجراء مقابلات فورية للعديد منهم، كما أعلن عدد من الجهات عن توظيف أعداد متفاوتة من الباحثين عن عمل، خلال اليومين الماضيين.

إلى ذلك، شاركت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المعرض ((رؤية 2024))، تحت شعار ((هنا البداية))، الذي يخدم توجهات الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي، وخصوصاً مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، حيث يستهدف المجلس ضمن خططه الاستراتيجية الطلبة على مقاعد الدراسة، منذ الصف التاسع فما فوق، وذلك من خلال توفير ورش توعوية، تدعم المهارات والقدرات، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد والتوجيه، ودورات التطور الوظيفي التدريب المهني.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام الدائرة، دعم الدائرة للمعارض والأحداث التي تُعنى بتوفير فرص العمل المتكاملة للشباب الإماراتي، وعلى رأسها معرض ((رؤية 2024)) الرائد، الذي تُشارك الدائرة فيه كداعم أساسي ومشرف على منصة حكومة دبي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة، وعقول متميزة، وخبرات تنافسية عالمياً، مع تعزيز جاهزية الكوادر البشرية الإماراتية للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية ((نحن الإمارات 2031))، الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.

وزار عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين جناح دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنصة حكومة دبي، وذلك للاطلاع على أبرز ما تقدمه الدائرة من خدمات ومبادرات رائدة.

شراكة

وضمن فعاليات المعرض، وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون، وذلك بهدف تطوير إطار عمل لتقييم الكفاءات السلوكية لموظفي المجموعة، وتطوير الكوادر الوطنية العاملة، وتجهيزها بالمهارات اللازمة، التي تمكّنها من مواكبة متطلبات المستقبل، والتعامل معه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة.

رفع الشواغر

بدورها، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في المعرض، عن رفع عدد الشواغر إلى 180 شاغراً وظيفياً للرجال والنساء الراغبين بالانضمام للعمل في شرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أنه تم رفع عدد الشواغر الوظيفية المُعلن عنها خلال مشاركتهم في المنصة، إلى 180 شاغراً وظيفياً، وذلك بعد إضافة 5 شواغر جديدة، للراغبين بالانضمام إلى مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، وإخضاعهم لاختبارات مكثفة ومتعددة، وإلحاقهم بالدورات التدريبية والتخصصية اللازمة. هذا إلى جانب 175 شاغراً وظيفياً مُتاحاً لحمَلة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.

دعم التوطين

وفي ذات السياق، أكد العقيد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن رفع عدد الشواغر، يأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها، من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين.

وأشار إلى التخصصات المطلوبة في الشواغر، وتتمثل في خريجي الموارد البشرية، والمحاسبة، وهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وعلم النفس، والحوكمة، ونظم المعلومات، وأمن المعلومات، وطيار، إلى جانب وظائف أخرى شرطية تخصصية.

وبيّن أن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي، يجب أن تتوفر فيهم شروط التسجيل، منها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، واجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، والمقابلة الشخصية، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية، أو طُرد أو فُصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، متمنياً التوفيق لجميع من يرغبون في الالتحاق بشرطة دبي، موضحاً أن معرض الإمارات للوظائف، يعتبر فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات من خريجي الجامعات، إلى جانب الالتقاء بخريجي الثانوية العامة من الشاب المواطن، للاطلاع على إمكاناتهم وطموحاتهم، للالتحاق بالعمل الشرطي.

شروط ((الجناح الجوي))

وأوضح أن الانضمام لمركز الجناح الجوي، يتطلب أن يجتاز المُتقدم الفحص الطبي الخاص بالطيارين، واجتياز اختبار الكفاءة النفسية والذهنية (فحص خاص بالطيارين)، وأن يكون قادراً على تأدية مهام الطيران برفقة قائد الطائرة من الجهة اليسرى، والاستفادة من خبرة قائد الطائرة والتدريب أثناء العمل، ومرافقة قائد الطائرة أثناء قيامه بالتأكد من صلاحية الأجهزة والمعدات وصلاحية الطائرة، والتأكد من جاهزية الطائرة لأداء المهام، والقيام بأداء الدوريات العامة، ومهام البحث والإنقاذ ومهام التصوير الجوي، وأي مهام توكل إليه، واتباع تعليمات إجراءات الطيران الخاصة بمركز (SOP)، والمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية للقسم، وتنفيذها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لشرطة دبي، والمشاركة في تطوير العمل، وأي أعمال أخرى يُكلف بها، والقدرة على التحدث باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وغيرها من الشروط الأخرى التي يمكنهم الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي.

مواهب 71

من جانبها، أطلقت بلدية دبي برنامج ((مواهب 71))، الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة، لضمان جاهزيتهم الكاملة للانخراط في بيئة العمل الحيوية لبلدية دبي. ويقوم البرنامج على نهج استراتيجي متكامل، حيث تم تصميم المسرعات التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات، وبما يعزز من جاهزية المواهب الشابة لتولي أدوار ريادية، تسهم في خدمة الوطن، ودعم مسيرة نموّه وازدهاره.

ويرتكز برنامج ((مواهب 71))، على خمس مسرعات عمل رئيسة، تشمل المسرعات الهندسية، ومسرعات المرافق العامة، والمسرعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومسرعات الصحة والسلامة، ومسرعات إدارة النفايات والصرف الصحي. ويهدف كل محور من هذه المسرعات، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل داخل بلدية دبي، وتسهم في تحسين كفاءة العمل، وتعزيز أثاره الإيجابية في المجتمع والبيئة.

اكتساب المهارات

وأكد وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أنّ استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية، يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية بلدية دبي، التي تسعى لجذب المواهب المتخصصة والجامعية، وتأهيلها وفق أعلى معايير التميز الكفاءة.

وأضاف: ((ويأتي هذا البرنامج في إطار التزام بلدية دبي المتواصل بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية عصرية للخريجين الجدد، حيث يمثل البرنامج فرصة هامة، تتيح للمشاركين اكتساب الخبرة العملية في المشاريع الكبرى، والمبادرات الحكومية التي تشرف عليها البلدية. ويشمل البرنامج أيضاً دورات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ما يساعد في تعزيز كفاءة المشاركين في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وفي سياق متصل، قالت عذاري محمد مدير تنفيذي إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن الهيئة تستهدف هذا العام توظيف 103 مواطنين، ضمن خمسة مسارات وظيفية، وهي المسار القيادي والإشرافي، الدعم الإداري، التخصصي، الهندسي، ومسار التفتيش المرن.

وأوضحت أن المسار الهندسي المهني المخصص للمواطنين، يستهدف توظيف 55 مهندساً، مع إمكانية التدرج من مهندس إلى مستشار هندسي (من الدرجة 11 إلى 16)، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة.

كما أطلقت الهيئة ((مسار التفتيش المرن))، الذي يعد مساراً فريداً على مستوى الدولة، ويهدف إلى رفع نسبة التوطين في مجال التفتيش إلى 100 %، مؤكداً أن الموظفين في هذا المسار، يتدرجون من مفتش إلى مدير قسم، ما يعزز مسار التوظيف الواضح للمفتشين.