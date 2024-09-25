زكي نسيبة في حوار مع « البيان »: 800 خريج من «أكاديمية أنور قرقاش» ينشرون رسائل دبلوماسية الإمارات

كشف معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في حواره مع ((البيان))، أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خرّجت منذ تأسيسها في عام 2014 إلى الآن، نحو 800 خريج وخريجة ينشرون رسائل دبلوماسية الإمارات، وتشهد كل عام تزايداً في أعداد الطلبة الملتحقين بها، ما يرسخ مكانتها ودورها المهم في دعم مسيرة نجاحات وإنجازات الدبلوماسية الإماراتية على الصعد كافة.

وبيّن أن العديد من سفراء الدولة بالخارج، كانوا في الأساس خريجين للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، وتالياً نص الحوار:

بداية، حبذا لو تحدثنا عن عدد خريجي ((أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية))، ومدى الإقبال عليها؟

بلغ إجمالي عدد خريجي ((أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)) منذ تأسيسها في عام 2014 إلى الآن، نحو 800 خريج وخريجة، وتشهد الأكاديمية كل عام تزايداً في أعداد الطلبة الملتحقين بالأكاديمية، بما يرسخ مكانتها ودورها المهم في دعم مسيرة نجاحات وإنجازات الدبلوماسية الإماراتية على الصعد كافة.

كيف أسهمت الأكاديمية في رفد وزارة الخارجية بالكوادر الإماراتية المؤهلة؟

رفدت ((أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)) وزارة الخارجية بالعديد من الكوادر الإماراتية المؤهلة لتولي مناصب قيادية عليا، واليوم بتنا نجد العديد من سفراء الدولة بالخارج، كانوا في الأساس خريجين للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي نجحت في إثبات مكانتها، وتعزيز جهود ورسالة الدبلوماسية الإماراتية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

كيف تعمل دولة الإمارات على تأهيل الدبلوماسيين؟

العمل الدبلوماسي هو جزء رئيس من استراتيجية دولة الإمارات في سعيها لنشر رسالتها عبر دول كافة مجتمعات العالم، وهي رسالة محبة وتسامح، رسالة تعاون وثيق ما بين الدول والشعوب، من أجل تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، والسلام في جميع دول مناطق العالم. وبدأت دولة الإمارات منذ السنوات الأولى، في تهيئة عدد من الدبلوماسيين، للقيام بهذا الدور التاريخي والمهم في سجل الدولة.

ماذا عن التحديات التي واجهت الدولة في هذا الأمر؟

واجهت دولة الإمارات بعض التحديات في موضوع تهيئة الدبلوماسيين، نظراً لأن أعداد خريجي الجامعات كان محدوداً، ولكن، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والدعم المتواصل، استطاعت بناء جهاز قوي للخارجية، نجح في نقل رسائل الدولة للخارج، وعززت بشكل فاعل علاقتنا الدولية، لقد نجحت دولة الإمارات في إنشاء شبكة واسعة من العلاقات الدولية والمحلية والإقليمية، مع عدد كبير من الدول التي تشترك معها في ذات التوجه والمبادئ التي تؤمن بها.

ماذا عن الخطط التطويرية لمرحلة ما بعد الخمسين؟

بعد الإنجازات الكبيرة والعملاقة التي حققتها دولة الإمارات طيلة الـ 50 عاماً الأولى من عمر الاتحاد، ودخول الدولة للـ 50 عاماً المقبلة، فإن دولة الإمارات وضعت العديد من الخطط والبرامج الطموحة، والتي تعمل لأن تصبح الدولة رقم واحد عالمياً، في العدد من الخدمات التي تقدمها، سواء لشعب الإمارات أو المجتمع الدولي.

ومن هذا المنطلق، أصبح الدور الدبلوماسي والدبلوماسية الإماراتية في غاية الأهمية، لأن سفراء الدولة يحملون رسالتها وينقلونها عبر العالم، وتم تأسيس ((أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية))، من أجل تهيئة أبناء وبنات الوطن للعبور بهذه المرحلة التاريخية الهامة، حيث جرى إنشاء العديد من البرامج من تدريب وتأهيل الطلبة الخريجين والطالبات.

ما دور الأكاديمية اليوم في تأهيل شباب الوطن للعمل في السلك الدبلوماسي؟

تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، منارة علمية ومعرفية بارزة، ومركزاً إماراتياً رائداً في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، تجمع بين أفضل الممارسات الأكاديمية والبحثية والعملية، وتعمل على تأهيل شباب الوطن للعمل في السلك الدبلوماسي، وإعداد دبلوماسيي المستقبل لدعم مسيرة نجاحات وإنجازات الدبلوماسية الإماراتية على الصعد كافة.

ما أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية؟

تقدم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، العديد من البرامج التعليمية، ومنها برنامج ((دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية))، و((ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية))، و((ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية))، و((ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية))، و((شهادة في الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)).

كما تشتمل البرامج على ((برنامج أسس الدبلوماسية))، والذي يعمل على تزويد المشاركين بفهم الدبلوماسية، بدءاً بأسس تطورها ووظائفها والجهات الفاعلة، فضلاً عن دعم الطلبة بالمهارات والمعرفة حول كيفية مساهمة الدبلوماسيين في تنفيذ السياسة الخارجية.

ويسهم ((برنامج الدبلوماسية المتقدمة)) في دعم المشاركين فيه لاستكشاف الاتجاهات الدبلوماسية الحديثة للقرن الـ 21، ويكسبهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم الدبلوماسية ومعرفتهم، وتمكينهم من تطوير فهم شامل لقضايا العلاقات الدولية والممارسات الدبلوماسية. وتشتمل البرامج على برنامج ((فن دبلوماسية القيادة))، والذي يتمحور حول تنمية مهارات القيادة الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، وما تتطلبه من سرعة ودقة في اتخاذ القرار المناسب، كما يسعى البرنامج لمنح المشاركين المعارف والمهارات التي تتطلّبها مواقعهم القيادية.

وترتبط الأكاديمية بفريق مؤهل وعالي الكفاءة من المدربين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وما يعزز ترابط أعضاء الفريق، هو شغفهم بالتعليم التطبيقي، سعياً لتقديم رؤى عميقة حول الشؤون الدولية المرتبطة بدولة الإمارات والعالم. وتم تصميم جميع البرامج، بحيث توفر للطلبة المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية في المجال الدبلوماسي. وتعمل ((أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية))، على تزويد طلبتها بمجموعة متكاملة من المعارف والمهارات متعددة التخصصات، وتمنحهم الأدوات اللازمة التي تمكنهم من بناء شبكة علاقات واسعة، للانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة في مجال العمل في السلك الدبلوماسي، والشؤون الدولية والعمل الإنساني.