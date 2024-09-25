عبدالله بن زايد يبحث وعيدروس الزبيدي التطورات على الساحة اليمنية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لليمن وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

لقاءات

والتقى سموه في نيويورك، عدداً من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، وموساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، وأمادو أوري باه رئيس وزراء جمهورية غينيا.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جان نويل باروت، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الفرنسية.

والتقى سموه بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، وسارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، وبولسون بانابا وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو، ويوسف مايتاما توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، وانريكي مانالو وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، وادواردو إنريكي رينا وزير خارجية هندوراس.

وناقش سموه مع الوزراء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ وغيرها.

مباحثات

كما تطرقت مباحثات سموه مع وزراء الخارجية إلى أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الملحة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماعات، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مثمرة ومستدامة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات وتعزيز ازدهار ورخاء الشعوب.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع الوزراء، مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكد سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كافة التحديات الراهنة من أجل تحقيق الأمن المستدام والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب.

عمل إنساني

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعاً مشتركاً مع سندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرنامج على صعيد العمل الإنساني العالمي.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.

تعزيز الاستجابة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك، سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وبحث سموه وكاج، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كافٍ وعلى نحو آمن ومستدام.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الحرص على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين في القطاع بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.