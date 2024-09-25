100 صانع محتوى في المنطقة والعالم يستشرفون مستقبل «البودكاست»

أعلن نادي دبي للصحافة تفاصيل أجندة الدورة الرابعة من ((دبي بودفِست)) الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز العرب، والذي تنطلق فعالياته برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الإثنين المقبل بمقر نادي دبي للصحافة في ((ون سنترال)) مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في الحدث الذي يتزامن مع اليوم العالمي للبودكاست، نخبة من أبرز صُنّاع ((البودكاست)) والمحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في هذا المجال، يجتمعون لمناقشة مستقبل البودكاست في المنطقة العربية وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى مُنتج احترافي ينافس على منصات ((البودكاست)) المختلفة.

فرص وتحديات

ويناقش الحدث فرص وتحديات صناعة المحتوى الرقمي عبر المنصات المختلفة، ويشكل فرصة لعرض تجارب صُنّاع ((البودكاسترز)) العرب، واستعراض دورهم في صناعة وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للتجارب العربية الملهمة، كما سيتضمن الحدث إلقاء الضوء على تجارب عربية ناجحة في عالم البودكاست، للتعرف على العوامل التي أسهمت في نجاح تلك التجارب وتمكنها من تحقيق شعبية واسعة لدى الجمهور العربي.

وأكدت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة أن حرص نادي دبي للصحافة على إيجاد البيئة المناسبة للحوارات الإعلامية والاتجاهات المستقبلية، يأتي في سياق الرؤية الاستشرافية لمدينة دبي وما تقدمه من مبادرات ومشاريع وأفكار ورؤى تهدف في مجملها إلى إيجاد مسار تطويري طموح يعزز تنافسية الإعلام العربي ويزيد من أثره الإيجابي في خدمة المجتمعات العربية ومواكبة تطلعاتها للمستقبل.

وقالت منى المري: ((نستلهم فكر القيادة الحكيمة ورؤيتها للمستقبل في إطلاق مبادرات تؤكد مكانة دبي الريادية كوجهة أولى للإعلام المستقبلي.. ولدينا قناعات مشتركة مع كبرى المؤسسات الإعلامية حول الخطوط العريضة لمتطلبات التوسع في الأدوات الإعلامية الحديثة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قطاع البودكاست)). وأضافت: ((نحن سعداء باستضافة أكثر من 100 شخصية من نخبة صناع ومنتجي البودكاست في المنطقة والعالم، في دبي ضمن الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز وصُنّاع المحتوى الصوتي العرب. لمناقشة مستقبل البودكاست العربي وتعزيز حضوره على خارطة الإعلام العربي، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الملهمة واكتشاف وتشجيع المواهب والطاقات المبدعة في هذا المجال)).

أجندة متنوعة

وحول الموضوعات التي سيناقشها الحدث هذا العام، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، أن أجندة الدورة الرابعة لدبي بودفست ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، التي تفتح المجال أمام صناع البودكاست للاطلاع على المزيد من الأفكار، وتلهم القائمين على هذا القطاع المزيد من جهود التطوير للوصول بالمحتوى الصوتي في شتى صوره وأشكاله إلى مستويات أرقى من جودة المحتوى.

وقالت الملا: اهتمام نادي دبي للصحافة بقطاع البودكاست هو جزء من جهوده المتواصلة لإيجاد منظومة موحدة لترسيخ قواعد القطاعات الإعلامية الحديثة في المنطقة.. والبودكاست سواء المصور أو المسموع، هو شكل إعلامي جديد، يواكب العصر. مشيرة إلى أنه بالعودة إلى نشأة البودكاست في المنطقة العربية ومتابعة تطورها من عام إلى آخر بالاستفادة من التقنيات الرقمية، تؤكد أن الوسائط الإعلامية لا تموت وإنما تتحول وتتجدد.

من جانبها، قالت محفوظة عبدالله، مديرة مشروع ((دبي بودفست)): يسعدنا الترحيب بصُنّاع محتوى بارزين من مختلف أنحاء العالم العربي لمناقشة سبل النهوض بالبودكاست وتعزيز انتشاره عربياً.. مؤكدة أن استراتيجية نادي دبي للصحافة تركز على المساهمة في تطوير الصناعات الإعلامية الجديدة، التي يُشكّل المحتوى الرقمي المرئي أو المسموع جزءاً كبيراً منها، ويعتبر ((دبي بودفِست)) من بين خطوات عديدة يتبناها النادي لتأكيد هذا الدور ولا سيما على صعيد صناعة المحتوى الصوتي الرقمي أو((البودكاست)) في ضوء المؤشرات الواعدة لها في المنطقة والنمو الكبير الذي تشهده عالمياً.

وأضافت: ((هناك جهود يبذلها صناع المحتوى الصوتي العرب وبعض الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب المنصات المعنية بإنتاج المحتوى، لكن تلك الجهود ما زالت في حاجة لتكثيفها للارتقاء بالمحتوى الصوتي العربي بما يتطلبه ذلك من دراسة السوق ومعرفة اتجاهاته وكذلك طرق التسويق، وغيرها من الموضوعات، وهو ما يقودنا إلى العمل لإيجاد آلية موحدة لدعم جهود تلك الصناعة التي ينتظرها مستقبل واعد)).

وأوضحت، في ظل الانتشار الكبير للمحتوى الصوتي العربي، وسيطرة البيئة الرقمية الجديدة والاعتماد المتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى الرقمي، أصبحت وسائل الإعلام والاتصال تحاول مواكبة التكنولوجيا ضمن منظومة المحتوى الرقمي التي تستحوذ على اهتمام الجمهور، حيث كشف تقرير ((حال صناعة البودكاست في العالم العربي))، الذي أصدره نادي دبي للصحافة بالتعاون مع أبرز صناع المحتوى الصوتي الرقمي في 11 دولة عربية عن ارتفاع نسبة الاستماع إلى البودكاست في المنطقة العربية بنسبة 65%، كما كشف التقرير أن المنطقة العربية ستشهد في الأعوام المقبلة ارتفاعاً في عدد مستمعي البودكاست، وتحديداً في دول الخليج العربي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة دول الخليج استهلاكاً لعدد ساعات الاستماع إلى البودكاست، وتعود أسباب إقبال المجتمع الإماراتي على المحتوى الرقمي أو الاستماع لبرامج البودكاست لجهود قطاعاتها الإعلامية الحكومية الخاصة باستشراف المستقبل وتحقيق جودة الحياة الرقمية وبناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ ومسؤول، بالإضافة إلى مبادراتها ومشاريعها الإعلامية الداعمة لصناعة المحتوى الإعلامي الهادف باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وعي أفراد المجتمع بعناصر اقتصاد المعرفة وإدراكهم أهمية التواصل الاجتماعي ودورهم في خلق حوارات إنسانية ذات قيمة مضافة مبنية على تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب.

مشاركة عالمية

ويشارك جيمس كريدلاند، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ((بود نيوز)) العالمية كمتحدث رئيس في التجمع الأكبر على مستوى المنطقة، حيث سيناقش العديد من الأفكار المتعلقة بمستقبل هذا القطاع والفرص المستقبلية المتوقعة، كما سيتحدث كريدلاند حول البيانات العالمية المتداولة حول استخدام البودكاست في العالم، ودخول المنصات العالمية مثل ((يوتيوب)) لتطوير أدوات خاصة تشجع صناع البودكاست على استخدمها لزيادة الانتشار.

يتضمن الحدث أيضاً جلسة نقاشية بعنوان ((البودكاست في عصر الذكاء الاصطناعي)) يتحدث خلالها مجموعة من صانعي المحتوى الصوتي العربي حول تأثير تقنيات الذكاء الصناعي في صناعة البودكاست، وكيفية استخدام الخوارزميات في معالجة اللغات الطبيعية في إنشاء البث الصوتي، إلى جانب استخدامها في تحليل وإنشاء المحتوى العربي، وتستضيف الجلسة التي ستديرها لمى عثمان، مقدم بودكاست ينيوكورن بالعربي، وستيفانو فلاحة، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ((بوديو))، وكلاوديوس بولر، الرئيس التنفيذي للأعمال في ((نيكست برودكاست ميديا))، و لوكا علام، الشريك المؤسس في مجموعة ((موضوع)) ومقدم بودكاست ((ذا إنسايت تراك)) وإبراهيم جبري، مقدم بودكاست ((بيلو ذا فولد))، وتمارا زوبيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ((بارو ميتر)) العالمية.

وفي جلسة نقاشية مفتوحة تعقد تحت عنوان ((سر نجاح البودكاست: تجارب عربية)) يديرها الإعلامي محمد سالم مدير البرامج في شبكة الإذاعة العربية، سيشارك جميع الحضور وصناع البودكاست في المنطقة بآرائهم حول قطاع البودكاست العربي، كما ستسلط الجلسة الضوء على تجارب منطقة الخليج العربي والمشرق والمغرب العربي في صناعة البودكاست.

كما يشارك في جلسة حوارية مشتركة كل من عبدالرحمن بومالح، مؤسس شركة ((ثمانية)) ومقدم بودكاست فنجان، وأنس بوخش، مُقدم بودكاست #ABtalks، حيث سيستعرضان تجربتهما في بناء نموذج أعمال رائد وكيفية الاستمرارية في هذا القطاع الحيوي، ونظرتهما المستقبلية لصناعة البودكاست على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ستناقش جلسة تعقد تحت عنوان ((اتجاهات البودكاست.. ماذا يريد الجمهور؟))، بمشاركة روثي قادان، مدير الاستراتيجية والعمليات في ((سبوتفاي)) بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا، ورمزي تسدل، المدير التنفيذي في شركة ((صوت))، وشيراغ ديساي، المدير التنفيذي في شركة ((آميا))، وهبة حسن، مدير الاتصال المرئي في كلية هندسة الصوت ((SAE))، وتديرها نهيلة مقدم، مقدمة بودكاست ((نو توكس))، تفضيلات الجمهور التي تؤثر في استراتيجيات المحتوى، ورؤيتهم لتطور نماذج البودكاست في العالم العربي.

تحديات إنتاج البودكاست

وفي جلسة أخرى تعقد تحت عنوان ((خلف كواليس البودكاست)) سيشارك كل من عبدالله الثامر، الشريك المؤسس لشركة ((غمزة)) ومنتج بودكاست أريكة، وأيمن الحمادي، منتج بودكاست فنجان، ومنيرة الشريفي، منتجة بودكاست بدون ورق، وميديا عزوري، منتجة بودكاست ((سردة بعد العشاء))، وإسلام عادل، المدير التنفيذي لشركة ذا بوتكاست برودكشن، ويديرها نور الدين اليوسف، مقدم بودكاست مع نور الدين.

وستناقش هذه الجلسة تحديات إنتاج البودكاست في العالم العربي وكيفية اختيار الموضوعات والمحتوى المناسب للجمهور المستهدف، وبناء سرد قصصي جذاب ومؤثر. وفي جلسة نقاشية ملهمة سيشارك كل من د. أمل المالكي، مقدمة بودكاست WME، وصفية الشحي مقدمة بودكاست ثلاثة أرباع، وبثينة مجاربي، مقدمة بودكاست بثينة، ونورة حمود، المدير التنفيذي لمنصة ((بودكاستي))، وسهام زعلاني، مقدمة بودكاست، ويديرها مقدم البودكاست حكمت وهبي، في تسليط الضوء على دور البودكاست الذي يتناول قضايا المرأة باعتبارها المحفز الأول على الإبداع والتغيير الإيجابي.

وفي سياق متصل ستعقد جلسة تحت عنوان ((فن إخراج البودكاست)) لمناقشة عدة تساؤلات مهمة من بينها: هل يحتاج البودكاست لدور المخرج؟ والأدوات والتقنيات المستخدمة في الإخراج الإبداعي إلى جانب العديد من النقاط الأخرى.

وتستضيف الجلسة رامي إمام المدير التنفيذي لشركة Think Big، وراشد بوهزاع الشريك المؤسس لمنصة ((مساحة)) ومقدم بودكاست سطحي، ونبال كرم مؤسسة شركة ((بروكاست ميديا))، وعبدالله المالكي مُنتج ومُخرج إبداعي، ومحمد العوضي مخرج بودكاست ذا دايركشن، وتدير الجلسة آيتن زعربان مقدمة بودكاست دردشة بدون فلتر.

كما ستشهد الدورة الرابعة من دبي بودفيست حلقات لايف بودكاست، ستناقش العديد من القضايا المهنية والاجتماعية مباشرة، وسيشارك في هذه الجلسات كل من ريم نبيل، وبولا صاموئيل، مقدمي بودكاست ((كبرني))، وصالح النووي مقدم بودكاست ((محتوى صالح للاستخدام)).

فعاليات مصاحبة

وسيشهد الحدث العديد من الفعاليات المصاحبة ومنها الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة الداعمة لصناعة البودكاست في العالم العربي، وزيادة انتشاره، كما ستشارك شركات عالمية مثل: ((شور)) و((بودستر))، و((سنهايزر)) و((ميديا كاست))، في عرض تقنياتها المستخدمة في التصوير والصوت وصناعة البودكاست. ويأتي تنظيم ((دبي بودفِست)) الذي ينظمه سنوياً نادي دبي للصحافة، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى تحقيق قطاع البودكاست في العالم لنمو لافت ضمن سوق تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

ورش عمل تفاعلية وجلسات معرفية

تتضمن أجندة ((دبي بودفست)) عدداً من ورش العمل التفاعلية والجلسات المعرفية لبناء قدرات البث الصوتي لصانعي المحتوى العربي والمتخصصين في وسائل الإعلام على مستوى المنطقة، حيث ستعقد ((سينهايزر)) الشركة الألمانية الرائدة في تصنيع المنتجات الصوتية، ورشة عمل حول اتجاهات الصوت الحديثة، كما ستقدم منصة ((تيك توك)) العالمية ورشة بعنوان ((بود توك))، حول كيفية الاستفادة من أدوات ((تيك توك)) لتحقيق زيادة الانتشار، كما تقدم شركة ((دولبي)) الرائدة عالمياً في تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد ورشة حول التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في الصوت وصناعة البودكاست، كما ستشارك ميس محمد مقدمة بودكاست ((لحظة مع ميس)) تجاربها للمواهب الجديدة، وورشة تدريبية حول مهارات التعامل مع الكاميرا في صناعة البودكاست، يقدمها عمار شهاب، المدير التنفيذي ((فوكس أكاديمي))، وورشة معرفية حول المحتوى الإبداعي يقدمها علاء الشيخ، مقدم بودكاست ((كفاية بقى))، وورشة عمل أخرى تقدمها منصة ((لوفن دبي)) تتناول أدوات الصوت المعززة بالذكاء الاصطناعي.