محمد بن سعود يشيد بالربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة في رأس الخيمة

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على المتابعة الميدانية لفرق العمل، وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اللقاء التنسيقي، الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض سموه عدداً من الرؤى، التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الحكومة.

وأثنى سموه على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي أسهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحية الخليجية. ووجه سموه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة وتسهم في النهوض بها وصولاً للمزيد من التقدم والنماء.

وزار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسية، واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى الموظفين وفرق العمل، مثمناً سموه دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لكل أفراد وشرائح المجتمع في الإمارة.