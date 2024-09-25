خالد بن محمد: نواصل دعم الجهود العالمية في الذكاء الاصطناعي

أعلنت ((مايكروسوفت))، أمس، توسيع نطاق وجودها في دولة الإمارات برفعها الستار عن أول مراكزها العالمية للتطوير التكنولوجي في العالم العربي، ومن المزمع أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة لـ((مايكروسوفت)) والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسية حول العالم.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارة أصبحت مركزاً رائداً للابتكار، من خلال مواصلة دعم وتعزيز الجهود العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول المتطورة، بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. وأشار سموه إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في الإمارة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وانفتاحها على العالم، تسهم في تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

ويأتي الإعلان عن افتتاح مركز التطوير الجديد في إطار سلسلة الاستثمارات التي تواصل ((مايكروسوفت)) ضخها لتعزيز مكانة دولة الإمارات كحاضنة عالمية للابتكار التكنولوجي والمواهب. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع ((جي 42))، أسهمت في بناء منظومة تكنولوجية محلية تتسم بالازدهار، ولن تتمحور أعمال مركز التطوير التكنولوجي الجديد حول تطوير أحدث التقنيات في المنطقة فحسب، بل سيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم سعياً منه لتطوير حلول مصممة خصيصاً، للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.

وسيغدو مركز التطوير التكنولوجي المقرر افتتاحه في أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز ((مايكروسوفت)) العالمية والمؤلفة من مراكز مكرسة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. وبدورها ستتولى فرق الدعم التكنولوجي في المركز مهمة تطوير حلول مبتكرة تضاف إلى سجل حلول ((مايكروسوفت)) المعتمدة على مستوى العالم، بما يعزز من مكانتها الرائدة.

استقطاب مواهب

من جانبه أكد ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((مايكروسوفت)): ((بافتتاح مركز التطوير التكنولوجي في أبوظبي، سنبذل قصارى جهودنا لاستقطاب مواهب جديدة إلى المنطقة والمساعدة في طرح الابتكارات، التي ستسهم بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بل في العالم بأسره)).

وأشار بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((جي 42))، إلى أن افتتاح مركز مايكروسوفت للتطوير التكنولوجي بأبوظبي يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الإمارات لاحتضان الابتكار التكنولوجي، وعملنا في مجموعة ((جي 42)) جنباً إلى جانب مع شركة مايكروسوفت لدفع التقدم في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، ويكمل المركز الجديد جهودنا الجماعية الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل رقمي أكثر قوة داخل المنطقة وخارجها.

شراكة استراتيجية

وقال سامر أبو لطيف، نائب رئيس ((مايكروسوفت)) العالمية ورئيس الشركة في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ((نؤكد من خلال هذه الإعلان التزامنا بتنفيذ الوعود التي قطعناها تجاه المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات، فمن خلال تمكين الشباب والتعاون مع الجهات الأكاديمية والارتقاء بحقوق الملكية الفكرية، سنتمكن دون أدنى شك من إطلاق العنان لإمكانات المنطقة، فنحن نتحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى جهات تعمل على تطوير التقنيات، التي تسهم بخدمة العالم بأسره.

وبإطلاق مركز للتطوير التكنولوجي في أبوظبي بمستوى يضاهي المعايير العالمية فإننا نسعى نحو دفع الابتكار وتقديم الدعم للمؤسسات في شتى أرجاء العالم، بما يساعدها في الاحتفاظ بمزاياها التنافسية في عصرنا الرقمي)).