حاكم الشارقة يعزي حاكم أم القيوين في وفاة عبدالله المعلا

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ حاكم أم القيوين، تعازي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى إخوان الفقيد وأنجاله وأسرة آل المعلا الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وحضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كما تقبل سموه تعازي الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان، كما تقبل سموه التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتقبل صاحب حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.