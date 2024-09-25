محمد بن زايد: تجمعنا بالولايات المتحدة علاقات صداقة وتحالف استراتيجي

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة، لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين تركزت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

والتقى سموه جينا ريموندو، التجارة الأمريكية، وبحثا تطور العلاقات الثنائية وأهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وخلال لقاءات بأعضاء في الكونجرس قال، إن البلدين تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي كان للكونجرس- ولا يزال- دور أساسي في تعزيزه.

وأكد أن زيارته تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون والعمل الثنائي للارتقاء بهذه العلاقات، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار ومواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وقال إن الولايات المتحدة حليف رئيس، وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عاماً.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الإمارات للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وإيجاد حلول دبلوماسية لأزماته.

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