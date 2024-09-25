MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السابقة‭ ‬خلال‭ ‬حديثها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الزميلة‭ ‬مؤسسة‭ ‬البلاد‭ ‬الإعلامية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإقامة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬درع‭ ‬البلاد‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬لبرامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لكي‭ ‬تأخذ‭ ‬الشكل‭ ‬المستدام‭ ‬لا‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخيرية‭ ‬المؤقتة‭.‬

وفي‭ ‬رأيي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬عمل‭ ‬وحوارات‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمعنيين‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬النقاش‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لكي‭ ‬يسجل‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬كيف‭ ‬يمكنه‭ ‬المشاركة‭ ‬المستدامة‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬لكي‭ ‬يفهم‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬أوضاع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬ويتم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬وسط‭ ‬وأن‭ ‬تحصل‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬المواصلة‭.‬