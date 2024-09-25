(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المسؤولية الاجتماعية هي حجر الأساس في بناء مجتمعات مستدامة توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهي ليست مفهوما نظريا بل أداة فعالة في تحقيق التغيير الإيجابي حيث تسهم في تعزيز رفاهية المجتمعات وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا ما أكدته الدكتورة فاطمة البلوشي رئيسة مجلس أمناء بحرين ترست وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خلال حديثها في الجلسة الحوارية التي نظمتها الزميلة مؤسسة البلاد الإعلامية بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك في ضوء الاستعداد لإقامة حفل تسليم جوائز الدورة الثالثة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024.
وأشارت إلى أنه رغم الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع في مملكة البحرين فإن هناك العديد من التحديات التي تقف في وجه التنفيذ الفعال لبرامج المسؤولية الاجتماعية لكي تأخذ الشكل المستدام لا الأنشطة الخيرية المؤقتة.
وفي رأيي أنه لا بد من جلسات عمل وحوارات بين القطاع الخاص والمعنيين بهذا الموضوع يتم فيها النقاش بين الطرفين لكي يسجل كل طرف كيف يمكنه المشاركة المستدامة وما الذي يحتاج إليه من أجل ذلك لكي يفهم كل طرف أوضاع الطرف الآخر ويتم الوصول إلى حلول وسط وأن تحصل شركات القطاع الخاص المساهمة في المسؤولية الاجتماعية على ما يساعدها على المواصلة.
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