كلمة البحرين للتاريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الكلمة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬البحرين‭ ‬ومواقفها‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬والمستقبل،‭ ‬وإنما‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬حق‭ ‬وصدق‭ ‬ووضوح‭ ‬للتاريخ،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمر‭ ‬العالم‭ ‬فيه‭ ‬بأصعب‭ ‬الأوقات‭ ‬وبأعنف‭ ‬الأزمات‭.‬

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬كان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬صورة‭ ‬البحرين‭ ‬المتحضرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬وتنشد‭ ‬الخير‭ ‬لكل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

كان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬للعالم‭ ‬حقيقة‭ ‬احترام‭ ‬البحرين‭ ‬ودعمها‭ ‬بقوة‭ ‬للتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬كنهج‭ ‬ثابت،‭ ‬وكيف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬قناعة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بضرورة‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬لإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬أطلق‭ ‬جلالته‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭. ‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬البحرين‭ ‬للإنسان‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬شعار‭ ‬ترفعه،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬واقع‭ ‬عملي‭ ‬وهو‭ ‬جوهر‭ ‬عمل‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬إذ‭ ‬تضع‭ ‬المواطن‭ ‬محورا‭ ‬أساسيا‭ ‬لجميع‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬للتنافس‭ ‬والابتكار‭ ‬والنجاح‭.‬

الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنه‭ ‬وضع‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتمسك‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إن‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬عالما‭ ‬أفضل‭ ‬ونتجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬الحالية‭.‬

في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬احترام‭ ‬الإنسان‭ ‬وكرامته،‭ ‬واعتبار‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‭ ‬مقدسة‭. ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬واحترام‭ ‬القواعد‭ ‬الدولية‭ ‬وعدم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬لتسوية‭ ‬أي‭ ‬منازعات‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬العالم‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وإلى‭ ‬حتمية‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭ ‬مسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬ودينية‭ ‬وقانونية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبني‭ ‬مسار‭ ‬لقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنه،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمات‭ ‬العالم‭ ‬المتفجرة‭ ‬والأوضاع‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها،‭ ‬كان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كيفية‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‭ ‬تحديدا‭.‬

الهدف‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬هنا‭ ‬كما‭ ‬حدده‭ ‬سموه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬تعددية‭ ‬وعدلا‭ ‬وإنصافا‭ ‬واحتراما‭ ‬للإنسان‭. ‬وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سموه‭ ‬إلا‭ ‬بالإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ومنظماتها،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬التزم‭ ‬الجميع‭ ‬بالعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والإيمان‭ ‬بالتعددية،‭ ‬وقبل‭ ‬هذا‭ ‬وبعده‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الإرادة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬أفضل‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬العالمية‭ ‬الإنسانية‭ ‬طرح‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاقتراح‭ ‬المهم‭ ‬بإقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة،‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬دافعا‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬والانقسام‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أيضا‭ ‬دعا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحوار‭ ‬لا‭ ‬راية‭ ‬العنف‭ ‬العشوائي‭ ‬والصراع‭ ‬والانقسام‭. ‬

وكان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬كلمته‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬مُستعصية‭ ‬على‭ ‬الحل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سعينا‭ ‬بإرادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتصميم‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتزام‭ ‬متجدد‭ ‬بتعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لازدهار‭ ‬جميع‭ ‬الأمم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضمان‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير،‭ ‬فنحن‭ ‬مدينون‭ ‬بذلك‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وللقيم‭ ‬التي‭ ‬نعتز‭ ‬بها،‭ ‬وللعالم‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬حمايته‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬للتاريخ‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.. ‬كلمة‭ ‬تضع‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والقانونية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬البشرية‭. ‬

يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بقادتنا‭ ‬ووطننا‭.. ‬يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬صوت‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.‬