Thursday, 26 September 2024 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلمة البحرين للتاريخ

9/25/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كلمة‭ ‬تاريخية‭ ‬بحق‭.‬

الكلمة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬البحرين‭ ‬ومواقفها‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬والمستقبل،‭ ‬وإنما‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬حق‭ ‬وصدق‭ ‬ووضوح‭ ‬للتاريخ،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمر‭ ‬العالم‭ ‬فيه‭ ‬بأصعب‭ ‬الأوقات‭ ‬وبأعنف‭ ‬الأزمات‭.‬

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬كان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬صورة‭ ‬البحرين‭ ‬المتحضرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬وتنشد‭ ‬الخير‭ ‬لكل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

كان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬للعالم‭ ‬حقيقة‭ ‬احترام‭ ‬البحرين‭ ‬ودعمها‭ ‬بقوة‭ ‬للتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬كنهج‭ ‬ثابت،‭ ‬وكيف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬قناعة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بضرورة‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬لإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬أطلق‭ ‬جلالته‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭. ‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬البحرين‭ ‬للإنسان‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬شعار‭ ‬ترفعه،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬واقع‭ ‬عملي‭ ‬وهو‭ ‬جوهر‭ ‬عمل‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬إذ‭ ‬تضع‭ ‬المواطن‭ ‬محورا‭ ‬أساسيا‭ ‬لجميع‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬للتنافس‭ ‬والابتكار‭ ‬والنجاح‭.‬

الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنه‭ ‬وضع‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتمسك‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إن‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬عالما‭ ‬أفضل‭ ‬ونتجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬الحالية‭.‬

في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬احترام‭ ‬الإنسان‭ ‬وكرامته،‭ ‬واعتبار‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‭ ‬مقدسة‭. ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬واحترام‭ ‬القواعد‭ ‬الدولية‭ ‬وعدم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬لتسوية‭ ‬أي‭ ‬منازعات‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬العالم‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وإلى‭ ‬حتمية‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭ ‬مسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬ودينية‭ ‬وقانونية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبني‭ ‬مسار‭ ‬لقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنه،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمات‭ ‬العالم‭ ‬المتفجرة‭ ‬والأوضاع‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها،‭ ‬كان‭ ‬سموه‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كيفية‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‭ ‬تحديدا‭.‬

الهدف‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬هنا‭ ‬كما‭ ‬حدده‭ ‬سموه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬تعددية‭ ‬وعدلا‭ ‬وإنصافا‭ ‬واحتراما‭ ‬للإنسان‭. ‬وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سموه‭ ‬إلا‭ ‬بالإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ومنظماتها،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬التزم‭ ‬الجميع‭ ‬بالعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والإيمان‭ ‬بالتعددية،‭ ‬وقبل‭ ‬هذا‭ ‬وبعده‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الإرادة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬أفضل‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬العالمية‭ ‬الإنسانية‭ ‬طرح‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاقتراح‭ ‬المهم‭ ‬بإقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة،‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬دافعا‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬والانقسام‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أيضا‭ ‬دعا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحوار‭ ‬لا‭ ‬راية‭ ‬العنف‭ ‬العشوائي‭ ‬والصراع‭ ‬والانقسام‭. ‬

وكان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬كلمته‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬مُستعصية‭ ‬على‭ ‬الحل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سعينا‭ ‬بإرادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتصميم‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتزام‭ ‬متجدد‭ ‬بتعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لازدهار‭ ‬جميع‭ ‬الأمم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضمان‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير،‭ ‬فنحن‭ ‬مدينون‭ ‬بذلك‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وللقيم‭ ‬التي‭ ‬نعتز‭ ‬بها،‭ ‬وللعالم‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬حمايته‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬للتاريخ‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.. ‬كلمة‭ ‬تضع‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والقانونية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬البشرية‭. ‬

يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بقادتنا‭ ‬ووطننا‭.. ‬يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬صوت‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث