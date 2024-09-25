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عقد مكون من 500 ماسة في مزاد

9/25/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬دار‭ ‬سوذبيز‭ ‬للمزادات‭ ‬طرحها‭ ‬عقداً‭ ‬مبهراً‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد،‭ ‬مكوناً‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ماسة‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬وهي‭ ‬قطعة‭ ‬ذات‭ ‬أصول‭ ‬غامضة‭ ‬تعكس‭ ‬إتقاناً‭ ‬فنياً‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوهرة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬آسيوية‭ ‬خاصة،‭ ‬وستُعرض‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬المزاد‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للدار‭. ‬وتتألف‭ ‬القلادة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬تنتهي‭ ‬بشرابة‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬طرف،‭ ‬ويُقدّر‭ ‬سعرها‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬1‭.‬8‭ ‬و2‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وستُعرض‭ ‬للجمهور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬سوذبيز‭ ‬أندريس‭ ‬وايت‭ ‬كوريال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬رائع،‭ ‬لأن‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تُكسر‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدامها‭ (...) ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬قطعة‭ ‬سليمة‭ ‬بهذه‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الجورجي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬انتقلت‭ ‬الجوهرة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭.‬

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