عقد مكون من 500 ماسة في مزاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوهرة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬آسيوية‭ ‬خاصة،‭ ‬وستُعرض‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬المزاد‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للدار‭. ‬وتتألف‭ ‬القلادة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬تنتهي‭ ‬بشرابة‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬طرف،‭ ‬ويُقدّر‭ ‬سعرها‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬1‭.‬8‭ ‬و2‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وستُعرض‭ ‬للجمهور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬سوذبيز‭ ‬أندريس‭ ‬وايت‭ ‬كوريال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬رائع،‭ ‬لأن‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تُكسر‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدامها‭ (...) ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬قطعة‭ ‬سليمة‭ ‬بهذه‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الجورجي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬انتقلت‭ ‬الجوهرة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭.‬