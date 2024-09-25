فقدان متسلق جبال بريطاني في جنوب سلسلة جبال الألب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فُقد متسلق جبال بريطاني منذ بداية سبتمبر في منطقة إكران (أوت-ألب) في جنوب سلسلة جبال الألب، ولم تنجح أجهزة الطوارئ في العثور عليه حتى اليوم، على ما أفاد القضاء الفرنسي يوم الثلاثاء. وكان مقررا أن يذهب الرجل المولود عام 1954 إلى بيك دو غلاسييه على ارتفاع 3364 مترا، ويعود في 10 سبتمبر. وأعلنت عائلته في إنجلترا فقدانه في 13 سبتمبر، وفق ما أفادت النيابة العامة في غاب (جنوب شرق فرنسا) وكالة فرانس برس. وقد أُصدر التنبيه لأنّ سيارته كانت مركونة مدة طويلة في بلدة فيلار-دارين، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من بريانسون.
وقالت النيابة العامة يوم الثلاثاء: «لم تفض عمليات البحث حتى الآن» إلى العثور على متسلق الجبال. وفُتح تحقيق يوم الأحد في حالة فقدان مثيرة للقلق، وأوكل إلى فصيلة درك اوت مونتانييه في بريانسون.
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