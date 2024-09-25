Thursday, 26 September 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فقدان متسلق جبال بريطاني في جنوب سلسلة جبال الألب

9/25/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فُقد‭ ‬متسلق‭ ‬جبال‭ ‬بريطاني‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إكران‭ (‬أوت‭-‬ألب‭) ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬الألب،‭ ‬ولم‭ ‬تنجح‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬الرجل‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1954‭ ‬إلى‭ ‬بيك‭ ‬دو‭ ‬غلاسييه‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬3364‭ ‬مترا،‭ ‬ويعود‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭. ‬وأعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬فقدانه‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬غاب‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭) ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقد‭ ‬أُصدر‭ ‬التنبيه‭ ‬لأنّ‭ ‬سيارته‭ ‬كانت‭ ‬مركونة‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فيلار‭-‬دارين،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬بريانسون‭. ‬

وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تفض‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭. ‬وفُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقدان‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق،‭ ‬وأوكل‭ ‬إلى‭ ‬فصيلة‭ ‬درك‭ ‬اوت‭ ‬مونتانييه‭ ‬في‭ ‬بريانسون‭. ‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث