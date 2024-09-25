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فوائد متبادلة.. هكذا يؤثر اللعب مع الأطفال على كبار السن

9/25/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬العائلات‭ ‬تعيش‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الممتدة،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬الأطفال‭ ‬الفرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬بانتظام‭ ‬مع‭ ‬أجدادهم‭ ‬وأقاربهم‭ ‬المسنين‭ ‬وجيرانهم‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭. ‬لكن‭ ‬تقدم‭ ‬المجتمع‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬عالمية،‭ ‬وانتقلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬مزدحمة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأهل‭ ‬والأجداد،‭ ‬وهكذا‭ ‬تضاءلت‭ ‬فرص‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأقارب‭. ‬وفي‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬مؤهلون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬الصغار،‮
‬فهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والصبر‭ ‬لتقديم‭ ‬التفاعل‭ ‬والتحفيز‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الأطفال‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كبار‭ ‬السن‭ ‬قادرون‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات؛‭ ‬لأنهم‭ ‬ببساطة‭ ‬‮«‬يسعون‭ ‬ويحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬حياتهم‮»‬‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬بفوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال‭ ‬معاً،‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬الابتسامات‭ ‬والأحضان،‭ ‬بينما‭ ‬يجري‭ ‬التعلم‭ ‬والتفاعل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬تتراجع‭ ‬صحتهم‭ ‬فغالباً‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬أو‭ ‬المجتمعات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬حيث‭ ‬يكونون‭ ‬محاطين‭ ‬فقط‭ ‬بكبار‭ ‬السن‭ ‬الآخرين‭. ‬أما‭ ‬المسنون‭ ‬المصابون‭ ‬بالخرف‭ ‬فيواجهون‭ ‬عزلة‭ ‬أعمق‭ ‬ونقصاً‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬الهادف؛‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإدراكية‭ ‬واللفظية‭. ‬لكن‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬المتعمد‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال‭ ‬يعود‭ ‬بفوائد‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

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