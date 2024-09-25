تحت رعاية رئيس مجلس النوابالجامعة الأهلية تنظم ملتقى دمج طلبة الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬دمج‭ ‬طلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الأربعاء‭ (‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والنواب‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والأكاديميين‭.‬

وحث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بالطموح‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭. ‬فالبناء‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الإرادة‭ ‬القوية،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬والحضارات‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬







من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬اهتمت‭ ‬اهتماما‭ ‬بارزا‭ ‬بشرائح‭ ‬مجتمعية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭: ‬المتفوقون‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬والأيتام‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬يشكلون‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬عبر‭ ‬تحويلهم‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬باستغلال‭ ‬طاقاتهم‭ ‬ومهاراتهم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تخريج‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬طوال‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجامعة‮»‬،‭ ‬متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬الجامعة‭ ‬منح‭ ‬جزئية‭ ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفتها‭ ‬إلى‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬أسوة‭ ‬بالسنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬حاليا‭ ‬منحا‭ ‬جزئية‭ ‬تصل‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬الأيادي‭ ‬البيضاء‭.‬

وتحدث‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اعتماد‭ ‬كلية‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الاعتماد‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأمريكي‭ ‬العالمية‭ (‬ ABET ‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لبرامج‭ ‬الكليات‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬والطبيعية‭ ‬والحوسبة‭ ‬والهندسة‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬واعتماد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعرق‭ ‬مؤسسات‭ ‬اعتماد‭ ‬كليات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكلية‭ ‬الهندسة،‭ ‬وحصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬العاشر‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬التايمز‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ألفي‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دمج‭ ‬وتمكين‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬لاستكمال‭ ‬تعليمهم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭

‬بقيمنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومبادئنا‭ ‬الدستورية‭ ‬وعاداتنا‭ ‬وتقاليدنا،‭ ‬لأجل‭

‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تولي‭ ‬اهتمام‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحثي‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬حيث‭ ‬يخصها‭ ‬أساتذة‭ ‬وباحثي‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬دراساتهم‭ ‬وأبحاثهم،‭ ‬والتي‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬عالمية‭ ‬محكمة‭.‬

وذكر‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬تضم‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬برامجها‭ ‬في‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجيستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وتقدم‭ ‬برامج‭ ‬ملائمة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدريب‭ ‬الكادر‭ ‬الأكاديمي‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‮»‬‭.‬

واستعرض‭ ‬خريجو‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬خلال‭ ‬الملتقى‭ ‬قصص‭ ‬نجاحهم،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬أحمد‭ ‬جعفر‭ ‬عن‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬تخصص‭ ‬نظم‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كمعلم،‭ ‬أما‭ ‬مريم‭ ‬الخاجة‭ ‬فتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬درجتي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجيستير‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعمل‭ ‬حاليا‭ ‬كمساعد‭ ‬إداري‭ ‬وأمينة‭ ‬مكتبة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

خلال‭ ‬الملتقى،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬وخريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬إنجازات‭ ‬ومشاركات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭.‬