سباق البرتغال للدراجات النارية مستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬وفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للحلبة‭ ‬باولو‭ ‬بينيرو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ناشد‭ ‬المتسابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬ميجيل‭ ‬أوليفيرا،‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬براماك‭ ‬ياماها‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬إبقاء‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البرتغالي‭ ‬للسياحة‭ ‬بيدرو‭ ‬ماتشادو‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬حدث‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للبرتغال‭ ‬وإبرازها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬فإننا‭ ‬نعزز‭ ‬سمعة‭ ‬بلادنا‭ ‬وجاذبيتها‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬السياحية‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإقليمي‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يجذب‭ ‬ألوف‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البرتغال‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬وفاز‭ ‬به‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬متسابق‭ ‬براماك‭ ‬ريسنج‭.‬

وقال‭ ‬كارميلو‭ ‬إيزبيليتا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دورنا‭ ‬سبورتس‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬أننا‭ ‬سنشارك‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

‮«‬منذ‭ ‬قدومنا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬الغرب‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الحلبة‭ ‬وجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬والمتسابقين‭ ‬ومن‭ ‬السهل‭ ‬معرفة‭ ‬السبب‭. ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مكانا‭ ‬جميلا‭ ‬للسباقات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الحدث‭ ‬نفسه‭ ‬يتطور‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدا‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والرياضي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬تايلاند‭ ‬الكبرى‭.‬