Thursday, 26 September 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سباق البرتغال للدراجات النارية مستمر

9/25/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البرتغال‭ ‬الكبرى‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الموسمين‭ ‬المقبلين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬بورتيماو‭. ‬وعادت‭ ‬جائزة‭ ‬البرتغال‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬وتقام‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬الغرب‭ ‬الدولية‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬وفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للحلبة‭ ‬باولو‭ ‬بينيرو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ناشد‭ ‬المتسابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬ميجيل‭ ‬أوليفيرا،‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬براماك‭ ‬ياماها‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬إبقاء‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البرتغالي‭ ‬للسياحة‭ ‬بيدرو‭ ‬ماتشادو‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬حدث‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للبرتغال‭ ‬وإبرازها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬فإننا‭ ‬نعزز‭ ‬سمعة‭ ‬بلادنا‭ ‬وجاذبيتها‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬السياحية‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإقليمي‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يجذب‭ ‬ألوف‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البرتغال‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬وفاز‭ ‬به‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬متسابق‭ ‬براماك‭ ‬ريسنج‭.‬

وقال‭ ‬كارميلو‭ ‬إيزبيليتا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دورنا‭ ‬سبورتس‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬أننا‭ ‬سنشارك‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

‮«‬منذ‭ ‬قدومنا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬الغرب‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الحلبة‭ ‬وجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬والمتسابقين‭ ‬ومن‭ ‬السهل‭ ‬معرفة‭ ‬السبب‭. ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مكانا‭ ‬جميلا‭ ‬للسباقات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الحدث‭ ‬نفسه‭ ‬يتطور‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدا‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والرياضي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬تايلاند‭ ‬الكبرى‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث