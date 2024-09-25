سباق البرتغال للدراجات النارية مستمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(رويترز): قال منظمون أمس الأربعاء إن سباق جائزة البرتغال الكبرى سيقام خلال الموسمين المقبلين من بطولة العالم للدراجات النارية في بورتيماو. وعادت جائزة البرتغال الكبرى في 2020 بعد غياب دام ثماني سنوات وتقام منذ ذلك الحين على حلبة الغرب الدولية.
ومع ذلك، فإن وفاة الرئيس التنفيذي للحلبة باولو بينيرو في وقت سابق من هذا العام أدت إلى تكهنات بأنه سيتم استبعاد السباق من جدول البطولة.
وفي الشهر الماضي ناشد المتسابق البرتغالي ميجيل أوليفيرا، الذي سيشارك مع فريق براماك ياماها للدراجات النارية بدءا من الموسم المقبل، حكومة البلاد إبقاء هذا السباق على قيد الحياة.
وقال وزير الدولة البرتغالي للسياحة بيدرو ماتشادو في بيان: «نحن نتحدث عن حدث يتمتع بقدرة فريدة على الترويج للبرتغال وإبرازها كوجهة سياحية. من خلال دعم تنظيم هذه السباقات فإننا نعزز سمعة بلادنا وجاذبيتها وهذا مهم للغاية من الناحية السياحية» وأضاف: «كما أن لها تأثيرات اقتصادية مباشرة على الاقتصاد الإقليمي وهو أمر مهم بنفس القدر حيث إن هذا الحدث يجذب ألوف الأشخاص على مدار عدة أيام».
وأقيم سباق جائزة البرتغال الكبرى هذا العام في شهر مارس وفاز به خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج.
وقال كارميلو إيزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس المنظمة لبطولة العالم: «يسعدنا للغاية أن نعلن أننا سنشارك في سباقات في البرتغال لمدة عامين آخرين على الأقل».
«منذ قدومنا لأول مرة إلى حلبة الغرب أصبحت هذه الحلبة وجهة مفضلة للعديد من المشجعين والمتسابقين ومن السهل معرفة السبب. إنه ليس مكانا جميلا للسباقات فحسب، بل إن الحدث نفسه يتطور كل عام، ونحن فخورون جدا بقدرتنا على إحداث مثل هذا التأثير الاقتصادي والرياضي والاجتماعي الإيجابي على المنطقة».
ومن المقرر أن ينطلق موسم 2025 في مارس المقبل بسباق جائزة تايلاند الكبرى.
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