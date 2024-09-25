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تأهل البطل الثالث لبطولة التنس الختامية

9/25/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ (‬رويترز‭): ‬ضمن‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬تنس‭ ‬الرجال‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬والبطل‭ ‬مرتين‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭.‬

وفاز‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬ببطولتي‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وتأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا‭ ‬والفائز‭ ‬أيضا‭ ‬بلقب‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬وسيسعى‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتسببت‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭.‬

وتأهل‭ ‬سينر،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لبطولة‭ ‬مونتريال‭ ‬بينما‭ ‬حجز‭ ‬زفيريف‭ ‬بطل‭ ‬2018‭ ‬و2021‭ ‬مكانه‭ ‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬وفرق‭ ‬الزوجي،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العاشر‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭.‬

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