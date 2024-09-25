تأهل البطل الثالث لبطولة التنس الختامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(رويترز): ضمن كارلوس ألكاراس مكانه في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال والتي ستقام في تورينو في نوفمبر لينضم إلى المصنف الأول عالميا يانيك سينر والبطل مرتين ألكسندر زفيريف.
وفاز ألكاراس (21 عاما) ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام ليرفع رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس.
وتأهل اللاعب الإسباني المصنف الثالث عالميا والفائز أيضا بلقب إنديان ويلز إلى البطولة الختامية للعام الثالث تواليا وسيسعى للفوز باللقب لأول مرة بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي العام الماضي.
وتسببت إصابة في البطن في خروجه من نسخة 2022.
وتأهل سينر، وصيف بطل العام الماضي، إلى البطولة الختامية في أغسطس خلال مسيرته إلى دور الثمانية لبطولة مونتريال بينما حجز زفيريف بطل 2018 و2021 مكانه بعد الوصول إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة هذا الشهر.
وستقام البطولة الختامية، التي تضم أفضل ثمانية لاعبين في العالم في منافسات الفردي وفرق الزوجي، في الفترة من العاشر إلى 17 نوفمبر.
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