خارج ((الديربي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬العملاق‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ (‬اليوم‭) ‬على‭ ‬لاعبنا‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصلحة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬ذات‭ ‬الرأسين‭ ‬الفخذية‭ ‬اليسرى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬الجديد‭.‬

وأشارت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬غيابه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدربي‭ ‬ضد‭ ‬الجار‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسية‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقها‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الشك‭ ‬سيحوم‭ ‬حول‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبلجيكا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وطلب‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬ألافيس‭ ‬رافعا‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬هدافي‭ ‬الليغا،‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬مكانه‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬أردا‭ ‬غولر‭.‬