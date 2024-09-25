خالد بن حمد يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة،‭ ‬وتعديله‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتعيين‭ ‬عضو‭ ‬جديد‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭.. ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024-2028‭) ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬سعد‭ ‬المضحكي،‭ ‬وجاسم‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬وناهد‭ ‬مبارك‭ ‬عفنان،‭ ‬وفواز‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬هويشل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعبدالمجيد‭ ‬عبدالله‭ ‬القاسم‭.‬