خالد بن حمد يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرار رقم (14) لسنة 2024، بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة.
وجاء في نص القرار انه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة رقم (53) لسنة 2020 بشأن إعادة قيد الاتحاد البحريني للمبارزة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة، وتعديله بالقرار رقم (5) لسنة 2021 بتعيين عضو جديد بمجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة، وعلى النظام الأساسي للاتحاد البحريني للمبارزة.. فقد تقرر تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة في دورته الجديدة (2024-2028) ليكون برئاسة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من راشد سعد المضحكي، وجاسم حمد الدوسري، وناهد مبارك عفنان، وفواز يوسف أحمد، وإبراهيم محمد هويشل، بالإضافة لعبدالمجيد عبدالله القاسم.
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