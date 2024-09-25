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الكرملين يعتبر أن إرغام روسيا على السلام في أوكرانيا سيكون ((خطأ قاتلا))

9/25/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إرغام‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬قاتلا‮»‬،‭ ‬رافضا‭ ‬التصريحات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬أشار‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بالسلام‭ ‬إلا‭ ‬مرغمة‮»‬،‭ ‬وتعهّد‭ ‬عدم‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬بشروط‭ ‬موسكو‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬موقفا‭ ‬كهذا‭ ‬هو‭ ‬خطأ‭ ‬قاتل،‭ ‬خطأ‭ ‬بنيوي‭. ‬إنه‭ ‬مفهوم‭ ‬خاطئ‭ ‬بشكل‭ ‬بالغ‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬كييف‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬السلام،‭ ‬لكن‭ ‬شرط‭ ‬ضمان‭ ‬استقرارها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬سيكون‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬أمرا‭ ‬مستحيلا‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬الشامل،‭ ‬يبدو‭ ‬الطرفان‭ ‬أبعد‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬للحرب‭. ‬أطلقت‭ ‬كييف‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬روسيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬لجيش‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وطالبت‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كشرط‭ ‬للسلام‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬بالسلام‭ ‬إلا‭ ‬مرغمة،‭ ‬متهما‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بأنهما‭ ‬‮«‬متواطئتان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭. ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬وحضرها‭ ‬ممثل‭ ‬لروسيا،‭ ‬وصف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬موسكو‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬صادقة‭ ‬في‭ ‬دعواتها‭ ‬للحوار‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بالسلام‭ ‬إلا‭ ‬مرغمة،‭ ‬وهذا‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه،‭ ‬إرغام‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ (‬القبول‭ ‬بـ‭) ‬السلام‮»‬‭. ‬

وبينما‭ ‬تتركّز‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يسعى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬الضوء‭ ‬مسلّطا‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ما‭ ‬يصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬النصر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يثير‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكييف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬بالرئاسة‭. ‬

ووجّه‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أيضا‭ ‬انتقادات‭ ‬لإيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬اللتين‭ ‬تتهمهما‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬داعمة‭ ‬لكييف،‭ ‬بتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬وقد‭ ‬أفيد‭ ‬مؤخرا‭ ‬بأن‭ ‬طهران‭ ‬زوّدت‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ -‬على‭ ‬الإطلاق‭- ‬لجعل‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬متواطئتين‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬الإجرامية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬تقتلنا‭ ‬أسلحتهما‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فاسيلي‭ ‬نيبينزيا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬تسميم‭ ‬الأجواء‭ ‬مجددا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المبتذلة‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬للتنديد‭ ‬بدعم‭ ‬طهران‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬العسكري‭ ‬لموسكو‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يسمح‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بـ«ارتكاب‭ ‬المذبحة‭ ‬و‭(‬إلحاق‭) ‬المعاناة‭ ‬والدمار‭ ‬برجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‭ ‬أوكرانيين‭ ‬أبرياء‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬جزءا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصراع‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬لم‭ ‬تسبّب‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ولا‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭. ‬لقد‭ ‬وقفت‭ ‬الصين‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬رافضا‭ ‬الاتهامات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬صيني‭ ‬لروسيا‭. ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬محاولة‭ ‬لتحميل‭ ‬الصين‭ ‬المسؤولية‭ ‬أو‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬سمعتها،‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬ولن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‮»‬‭. ‬

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