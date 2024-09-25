ترامب يتحدّث عن ((تهديدات إيرانية كبيرة)) على حياته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬شبكته‭ ‬تروث‭ ‬سوشال‭: ‬‮«‬تهديدات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬حياتي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭. ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأكمله‭ ‬يراقب‭ ‬وينتظر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذت‭ ‬إيران‭ ‬خطوات‭ ‬لم‭ ‬تنجح،‭ ‬لكنها‭ ‬ستحاول‭ ‬مجدّدا‭... ‬أنا‭ ‬محاط‭ ‬برجال‭ ‬وبنادق‭ ‬وأسلحة‭ ‬أكثر‭ ‬ممّا‭ ‬سبق‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬رأيت‮»‬‭.‬

وأتى‭ ‬منشور‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬فريق‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬حذرت‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬لانتخابات‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بشأن‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭ ‬باغتياله‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬ستيفن‭ ‬شونغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬أطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬حقيقية‭ ‬ومحدّدة‭ ‬باغتياله‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حدّد‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاستخبارات‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمنسّقة‭ ‬تكثّفت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ويعمل‭ ‬مسؤولو‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الوكالات‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬وخلوّ‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تدخّل‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬فريق‭ ‬الحملة‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يحاول‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬منع‭ ‬توسّع‭ ‬دائرة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جراء‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رفضت‭ ‬طهران‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنّها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬قتل‭ ‬ترامب،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مسلّح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬تجمّع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ممّا‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬ترامب‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬أذنه‭. ‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يوليو،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬بأنّ‭ ‬السلطات‭ ‬تلقّت‭ ‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬بشأن‭ ‬مؤامرة‭ ‬إيرانية‭ ‬مفترضة‭ ‬ضدّ‭ ‬ترامب،‭ ‬ممّا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حمايته‭. ‬

وردّ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يتابع‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬التهديدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ضدّ‭ ‬الإدارة‭ ‬السابقة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬طهران‭ ‬رفضت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬الخبيثة‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬شبكته‭ ‬تروث‭ ‬سوشال‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬اغتالوا‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬احتمال‭ ‬وارد‭ ‬دائما،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تمحو‭ ‬أمريكا‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك،‭ ‬فسيُنظر‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬على‭ ‬أنّهم‭ ‬جبناء‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬تخفي‭ ‬طهران‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الانتقام‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭. ‬

وكان‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬تعرّض‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬ثانية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬الغولف‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭. ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬رايان‭ ‬روث‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬الفرار‭ ‬بعدما‭ ‬رصده‭ ‬عملاء‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬يحمل‭ ‬بندقية‭ ‬نصف‭ ‬آلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬الغولف‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭. ‬ووُجّهت‭ ‬إلى‭ ‬روث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬ترامب‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬اتهمت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيران‭ ‬باستهداف‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬عبر‭ ‬عمليات‭ ‬قرصنة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّ‭ ‬طهران‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬