وزير الصناعة والتجارة يشارك في الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬شارك‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬تمحورت‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬المستقبلي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬التقى‭ ‬الوزير‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الزيودي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬هادي‭ ‬الحسيني‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬خلفان‭ ‬بلهول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السنوي‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬أبرز‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬أولويات‭ ‬قطاع‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬وحضور‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالميين‭ ‬والمسؤولين‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتأسيس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬وصُنّاع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والاستثمارات‭.‬