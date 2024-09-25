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وزير الصناعة والتجارة يشارك في الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة

9/25/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السنوي‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالميين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السموّ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والهياكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬المتغيرة‭ - ‬استكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬تمحورت‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬المستقبلي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬التقى‭ ‬الوزير‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الزيودي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬هادي‭ ‬الحسيني‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬خلفان‭ ‬بلهول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السنوي‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬أبرز‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬أولويات‭ ‬قطاع‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬وحضور‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالميين‭ ‬والمسؤولين‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتأسيس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬وصُنّاع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والاستثمارات‭.‬

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