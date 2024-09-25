وزير الصناعة والتجارة يشارك في الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، انطلاق أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقام في إمارة دبي، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال العالميين ومسؤولي المناطق الحرة. يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».
كما شارك الوزير فخرو في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عُقد ضمن فعاليات المؤتمر، حيث تمحورت النقاشات حول الدور المستقبلي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة في التجارة العالمية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء
وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير عددا من وزراء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث التقى كلاً من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، كما التقى خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات متقدمة في العديد من المجالات والقطاعات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويناقش المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أبرز المواضيع التي تتصدر أولويات قطاع المناطق الحرة على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والمسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، بمشاركة نخبة من أهم الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في مجالات المناطق الحرة، والخدمات اللوجستية والاستثمارات.
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