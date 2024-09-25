البنك الأهلي المتحد يعقد شراكة مع فندق الخليج لتقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقاته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (م) عقده شراكة جديدة مع فندق الخليج بهدف تعزيز تجربة حاملي بطاقاته في المملكة. وستوفر هذه الشراكة مجموعة من المزايا الحصرية لحاملي بطاقات الصراف والائتمان من البنك الأهلي المتحد، حيث ستمنحهم خصماً بنسبة 15% في عدد من المطاعم الشهيرة التابعة لفندق الخليج.
وبدءاً من هذا الشهر، سيكون بإمكان حاملي بطاقات البنك الاستفادة من هذه الخصومات في المطاعم التالية: رويال تاي، كافيه ديليس، الواحة، مارغريتا مكسيكانا، لا بيرغولا، ساتو، تشاينا غاردن، تخت جمشيد، راسوي باي فينيت، فيوجن باي تالا، وزحلة. وتعكس هذه الشراكة الالتزام المستمر من البنك بتوفير تجربة استثنائية لعملائه وقيمة إضافية في كل ما ينفقون عليه، مع التركيز أيضاً على دعم الشركات المحلية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز مستوى رضا العملاء، كما يركز البنك على تكوين شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية بهدف تقديم عروض تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملائه.
لمزيد من المعلومات حول هذا العرض والاطلاع على آخر العروض، يمكن متابعة صفحة البنك على إنستغرام، حيث سيقوم البنك بمشاركة تفاصيل هذه العروض الحصرية.
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