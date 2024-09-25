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البنك الأهلي المتحد يعقد شراكة مع فندق الخليج لتقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقاته

9/25/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬م‭) ‬عقده‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقاته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬والائتمان‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬حيث‭ ‬ستمنحهم‭ ‬خصماً‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬الشهيرة‭ ‬التابعة‭ ‬لفندق‭ ‬الخليج‭.‬

وبدءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخصومات‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬التالية‭: ‬رويال‭ ‬تاي،‭ ‬كافيه‭ ‬ديليس،‭ ‬الواحة،‭ ‬مارغريتا‭ ‬مكسيكانا،‭ ‬لا‭ ‬بيرغولا،‭ ‬ساتو،‭ ‬تشاينا‭ ‬غاردن،‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد،‭ ‬راسوي‭ ‬باي‭ ‬فينيت،‭ ‬فيوجن‭ ‬باي‭ ‬تالا،‭ ‬وزحلة‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائه‭ ‬وقيمة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ينفقون‭ ‬عليه،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬رضا‭ ‬العملاء،‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬عملائه‭.‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬العروض،‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬صفحة‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬حيث‭ ‬سيقوم‭ ‬البنك‭ ‬بمشاركة‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭.‬

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