مبادرات رامية ومنجزات مشرفةاقتصاديون ورجال أعمال: برامج تمكين لموظفي القطاع الخاص خلقت مزيدا من الفرص الواعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ثمَّن‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬واقتصاديون‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬المرصودة‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الأداء‭ ‬الأعلى‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يلبي‭ ‬الصندوق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهامه‭ ‬وأهدافه‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬المصرفيين،‭ ‬نورا‭ ‬الفيحاني‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬ينكر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬الخريجين،‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭.‬

وأضافت،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬الصندوق‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬والدعم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد،‭ ‬وسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومي،‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني‭ ‬تقريبا‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬أحد‭ ‬أفراده‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

ولفتت،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعزز‭ ‬أداء‭ ‬الصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬لكي‭ ‬ينطلق‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مؤخرا‭ ‬والخاصة‭ ‬بحزمة‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استفادة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وفرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬ليستفيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬47 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬المباشرة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الخريجين،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬أيضا‭ ‬برفع‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭ ‬لديهم،‭ ‬وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العام‭ ‬للمملكة،‭ ‬ومنح‭ ‬الشركات‭ ‬مساحة‭ ‬للترقي‭ ‬والتوسع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الكلفة‭ ‬العالية،‭ ‬فكان‭ ‬دعم‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬لكل‭ ‬قطاع‭.‬

وختمت،‭ ‬بذلك‭ ‬أسهمت‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬المعلنة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وسنرى‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬آثار‭ ‬التدريب‭ ‬النوعي‭ ‬المكثف‭ ‬والمعتمد‭ ‬على‭ ‬التحفيز‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاعين،‭ ‬وسيكون‭ ‬حصادا‭ ‬عظيما‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال،‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬القابضة‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬لتعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬والتخصصات‭.‬

وثمن‭ ‬عبدالعال‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتوجيهه‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬‮

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وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬الإبداع‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الصعوبة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مواجهتها‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬واقتصار‭ ‬الزيادات‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬أكبر‭ ‬جعفري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جفكون‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬عديدة‭ ‬لدعم‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬‮

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وأضاف،‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬تمكين‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬الصندوق‭ ‬بدعم‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتاجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ولفت‭ ‬جعفري‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬الصندوق،‭ ‬أبرزها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬اقتدار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الخريجين،‭ ‬وصقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحسين‭ ‬الانتاجية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منحهم‭ ‬فرص‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬فعلية‭ ‬قائمة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬واقعية‭ ‬وملموسة‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬المرور‭ ‬بالتجربة‭ ‬العملية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬احترافية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأسهم‭ ‬البرنامج‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬مشروعا‭ ‬تطويريا‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬وتوفير‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تقدر‭ ‬بمليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬جرى‭ ‬إثرها‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬عملية‭ ‬وطريقة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭.‬

وأشاد‭ ‬فريد‭ ‬بدر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬بدر‮»‬،‭ ‬بمنجزات‭ ‬الصندوق‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬وحتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبرز‭ ‬مستجدات‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وأضاف‭ ‬بدر،‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وفرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الأداء‭ ‬الأعلى‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬47 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مستفيدون‭ ‬قائمون‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وزيادتها‭.‬‮

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ولفت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضلية‭ ‬العنصر‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنافسية‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬السوق‭ ‬المفتوح‭.‬