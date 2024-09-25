انطلاق الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

أطلقت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور،‭ ‬ووزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬روان‭ ‬توفيقي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬السفارات‭ ‬والجامعات‭.‬

وتناول‭ ‬الملتقى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬منها‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬وأيقونة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وشغف‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬والقيادة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الملتقى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬للشباب‭ ‬لتقلد‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

البحرين‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬

للشراكة‭ ‬المجتمعية

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور‭: ‬إن‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬ومساهم‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬خاصةً‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزهو‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬ومشرف‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬بأن‭ ‬الملتقى‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬البناء‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وبأن‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬ستطرح‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬سوف‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التطويرية‭ ‬المجتمعية‭.‬

وأكد‭ ‬العصفور‭ ‬اعتزاز‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالشراكات‭ ‬الفاعلة‭ ‬وعملها‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬لتنظيم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته،‭ ‬كما‭ ‬نشجع‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬تنمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تجهيز‭ ‬شباب‭ ‬واع‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬

المحلي‭ ‬والخليجي

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خالد‭ ‬القعود،‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الاستمرار‭ ‬السنوي‭ ‬للملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬الخليجي‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬100‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬جامعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬اشتراك‭ ‬شباب‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬40‭%. ‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬بأن‭ ‬الملتقى‭ ‬ينبثق‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شباب‭ ‬المستقبل‭ ‬بإعطائهم‭ ‬العلم‭ ‬لتأصيل‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أول‭ ‬ملتقى‭ ‬خليجي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشباب‭ ‬وكيفية‭ ‬تجهيزهم‭ ‬لحلحلة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والموروث‭.‬

وأكد‭ ‬القعود‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬الملتقى‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬شباب‭ ‬واعٍ‭ ‬يتم‭ ‬تجهيزه‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وجميع‭ ‬المتحدثين‭ ‬سيساهمون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬المطروحة‭ ‬منها‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬والالمام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المشاريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬لتكون‭ ‬حلا‭ ‬لبعض‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي‭ ‬وحتى‭ ‬العالمي‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬يتبنى‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭.‬

وتابع‭ ‬حديثه‭ ‬قائلًا‭: ‬إن‭ ‬الملتقى‭ ‬يعزز‭ ‬فهما‭ ‬موحدا‭ ‬للتنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬ديناميكية‭ ‬لتتمكن‭ ‬العقول‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاركة‭ ‬بقصص‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬الملهمة‭ ‬وبناء‭ ‬سبل‭ ‬التعليم‭ ‬والتواصل‭ ‬عبر‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬مخصص‭ ‬لتزويد‭ ‬الشباب‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيادة‭ ‬بهدف‭ ‬واضح‭.‬

دعم‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬المجتمعية

بينما‭ ‬أكدت‭ ‬المستشارة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هديل‭ ‬العزاوي‭ ‬لسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأن‭ ‬شباب‭ ‬اليوم‭ ‬يتعرض‭ ‬لتشتت‭ ‬ذهني‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬جعلتهُ‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬المجالات‭ ‬الأساسية‭ ‬منها‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإنسانية،‭ ‬ودور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملتقيات‭ ‬جذب‭ ‬الشباب‭ ‬لأهداف‭ ‬كبيرة‭ ‬مجتمعية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحققها،‭ ‬منها‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬تقديمه‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومبدعة‭.‬

وتابعت‭ ‬المستشارة‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬نتمنى‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملتقيات‭ ‬لصقل‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬فالشباب‭ ‬اليوم‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬جذب‭ ‬وتشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المهنية‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لصقلهم‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

التوظيف‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة

بينما‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الحمامي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭: ‬إن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتسويق‭ ‬الالكتروني‭ ‬والشركات‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬التركيز‭ ‬بجميع‭ ‬الجوانب‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خاصةً‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬للعمل،‭ ‬حيث‭ ‬انهم‭ ‬ينظرون‭ ‬الى‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬خاصةً‭ ‬للشباب‭ ‬المتقدم‭ ‬والنظر‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بهذه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وشركات‭ ‬اليوم‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬كادر‭ ‬مؤهل‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بكل‭ ‬وعي‭.‬

وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬نوضح‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬نشاطاتها‭ ‬يتم‭ ‬ادراج‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬بنود‭ ‬التوظيف‭ ‬لديها،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬حاجة‭ ‬مهمة‭ ‬وملحة‭.‬