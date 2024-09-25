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((خارجية الشورى)): كلمة ولي العهد رئيس الوزراء تعكس التزام البحرين بالسلام

9/25/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬بالكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عكست‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالسلام‭ ‬كخيار‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬المنشود‭ ‬للأوطان‭ ‬والشعوب،‭ ‬باعتباره‭ ‬الركيزة‭ ‬التي‭ ‬يبنى‭ ‬عليها‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرةً‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬عليها‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬كلمته،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬وتطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬والتوافق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬ونشر‭ ‬بعثات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬والدولية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عكست‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬والإدراك‭ ‬بحجم‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬والبيئي‭ ‬والصحي،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬لمواجهتها‭ ‬وصناعة‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لإصلاحات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المتغيرات‭ ‬ولحقائق‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الحالية،‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بالعمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المُنظم،‭ ‬والذي‭ ‬تتضافر‭ ‬فيه‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬كافة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬المهم‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وأثنت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن،‭ ‬وصون‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتبني‭ ‬مسار‭ ‬موثوق‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬لقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬سيسهم‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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